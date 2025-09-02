Garrison: “Perché Maria non mi richiama ad Amici, ce l’ho con De Martino”

Garrison Rochelle è uno dei nomi legati al mondo della danza più conosciuti, soprattutto nel nostro Paese. Molti italiani lo riconoscono come l’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi, oltre che come noto ballerino e coreografo internazionale. Presente al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema, l’artista americano si è svelato in un’intervista per SuperGuida Tv, durante la quale ha anche parlato di Maria De Filippi e del successo ottenuto da Stefano De Martino.

In questa fase della sua vita, Garrison sta vivendo la sua rinascita, avendo trovato il suo spazio nel teatro, dove è tornato alle sue origini. Grazie al sostegno di Luciano Cannito, si è presentato come attore in Saranno Famosi, dove interpreta un professore di recitazione, e a breve riprenderà la tournée. Quando ha lasciato Amici, ha confessato a Maria De Filippi di avere in mente altri progetti per la sua carriera, con la voglia di recitare, cantare e condurre. “Lei all’inizio era scettica”, confessa il noto coreografo.

Rochelle spiega che i dubbi della conduttrice erano collegati alla sua età. E, invece, oggi il ballerino americano, 70enne, ritiene che la sua vita sia davvero iniziata a 65 anni, mettendosi in gioco, con meno energie ma più consapevolezza. Ma farà mai ritorno dietro alla cattedra del talent show di Canale 5 dove si è fatto conoscere al pubblico italiano negli anni?

“Se Maria mi chiamava dicendomi che aveva bisogno di me io avrei accettato subito. Ma lei non ha bisogno di me, anzi lei appoggia tutto quello che faccio e anche se non lo dice so che è molto orgogliosa di me. Non avrebbe mai immaginato che avrei cambiato così la mia immagine, che mi sarei dedicato ad altro. Mi ha chiamato per fare il giudice nelle sfide ma non credo che mi chiamerebbe per rifare di nuovo il docente. Lei sa che sono felice del percorso che sto facendo”

Dunque, sembra proprio che i telespettatori continueranno a vedere Garrison ad Amici solo in alcune occasioni, ovvero come giudice esterno. Ma non dimentica di certo gli insegnamenti di ‘Queen Mary’: “Quando ci sono dei problemi bisogna risolverli e che è importante pensare in positivo”. Tra le novità della nuova edizione di Amici c’è il ritorno di Veronica Peparini di nuovo nelle vesti di insegnante, mentre il suo Andreas Muller apre una sua attività.

Ebbene Garrison le fa un grande in bocca al lupo e anticipa che sarà presenta al matrimonio della coppia.

Garrison Rochelle su Stefano De Martino e su L’Isola dei Famosi

Il successo che Stefano De Martino sta ottenendo come conduttore Rai non può passare inosservato. Garrison non si aspettava tutto questo:

“Non mi sarei aspettato questo successo ma ha fatto un grande lavoro su se stesso. In questi anni ha fatto un figlio, ha affrontato due separazioni e mi sono chiesto quando ha avuto tempo di sviluppare tutti questi talenti. Parla un italiano impeccabile, è bello, carismatico, talentuoso. Sono il suo fan numero uno anche se ce l’ho con lui per un motivo. Ci sentiamo su Instagram, mi ha invitato a vedere il suo spettacolo e gli ho detto che sarei andato solo a patto che lui fosse venuto a vedere il mio”

Rochelle spiega che ancora sta aspettando che De Martino vada a un suo spettacolo e ricorda quello al Teatro Olimpico a novembre, nella speranza di averlo tra gli spettatori. Concludendo la sua intervista, il coreografo americano spiazza tutti dicendo di aver fatto un provino per L’Isola dei Famosi. Ma ammette che non parteciperebbe, ad esempio, al Grande Fratello, in quanto è “troppo sensibile e pudico nel parlare della mia vita privata”.

Nel frattempo, oltre al progetta Tra palco e realtà, Garrison annuncia che uscirà un cd a Natale con dei brani natalizi, intitolato Garrison Christmas Songs 2 e che condurrà di nuovo il programma Performer Cup su Rai 2.