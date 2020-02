De Filippi, inizio carriera e Costanzo: “Non avrei avuto possibilità”, la reazione

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, ad Amici il ricordo degli esordi: “Non avrei mai avuto possibilità”

Maria De Filippi oggi si è trovata dinanzi a una testardissima Martina Beltrami, pronta a non cantare pur di difendere le proprie posizioni e dimostrare di aver ragione alla commissione di Amici 19. Atteggiamento che la conduttrice ha cercato di farle cambiare perché totalmente improduttivo, oltre che fastidioso se pensate che la ragazza aveva già usato parole forti nei confronti di Francesco Bertoli, e per questo si era beccata critiche da ogni dove. Per cercare di farla cantare Maria ha ricordato i propri esordi: “Quando ho iniziato a fare televisione – queste le sue parole – dicevano ‘La fa perché è sposata con Maurizio’. Era vero: non avrei mai avuto la possibilità se non fossi stata sposata. Era vero. Ok?”.

Maria grata a Costanzo: le parole a Martina per spronarla a dare il massimo

“Sapevo – ha poi aggiunto – che se poi il programma non andava bene mi cacciavano”. Gli esordi di Maria De Filippi sono stati insomma difficili poiché ha dovuto dimostrare il doppio di ciò che una conduttrice deve, visto che era stata etichettata come “la moglie di”. Ciò che Maria ha voluto far capire a Martina è che le critiche arrivano sempre ma che prendersela con gli altri per ogni cosa – come lei ha fatto ingiustamente con Francesco – non porta da nessuna parte. Anche perché – e questo lo aggiungiamo noi – Francesco non è così scarso come hanno cercato di far passare nel corso del tempo; sicuramente ha tanto da imparare, e su questo siamo d’accordo tutti, ma non era affatto giusto darne per scontata e meritata l’eliminazione.

Come Maria ha reagito alle critiche: “Non ho fatto un dramma”

“Non ho fatto un dramma di una cosa vera – ha spiegato Maria –, mi è servita a cercare di far bene, non a dire ‘Cattivi voi che lo dite!’. Sarebbe stato inutile, tanto lo avrebbero detto comunque. Era meglio lavorare e prepararmi per il programma”. Martina a quel punto si è alzata e si è presentata dinanzi alla commissione. Queen Mary colpisce ancora, e ovviamente lo fa con stile!