Maria De Filippi lascia C’è posta per te per salvare la storia di Francesco e Rosy

C’è posta per te: Maria De Filippi lascia lo studio per aiutare Francesco e Rosy

È successo di nuovo: Maria De Filippi ha lasciato lo studio di C’è posta per te durante lo svolgimento della puntata. La conduttrice è corsa dietro le quinte per aiutare Rosy, chiamata nel programma dall’ex marito Francesco. Quest’ultimo ha tradito la moglie e ha contattato la redazione della trasmissione per farsi perdonare. All’inizio Rosy non ha aperto la busta, supportata dal padre che l’ha accompagnata e che non ha creduto alle scuse dell’ex genero. Una volta lasciato lo studio, però, la donna ci ha ripensato e ha chiesto l’intervento della conduttrice. Prontamente Maria è corsa da Rosy e ha invitato i tecnici ad abbassare il microfono della ragazza. Le due sono così riuscite a parlare a quattrocchi, senza l’intromissione di terze persone.

Rosy ha perdonato il marito Francesco a C’è posta per te

Complice l’intervento di Maria De Filippi, Rosy è tornata nello studio di C’è posta per te e ha perdonato il marito Francesco, dal quale ha avuto pure due figli. “Sai che la mia vita senza di te non ha senso. Sai che ragiono con la mia testa. Nonostante quello che hai fatto, non ce la faccio a lasciarti fuori dalla mia vita perché ti amo, non ho mai smesso di amarti in questi mesi e poi lo faccio anche per i nostri figli”, ha ammesso la giovane, che ha voluto regalare una seconda chance a Francesco.

L’avvertimento di Maria De Filippi per Francesco

Marito e moglie si sono lasciati andare ad un bacio appassionato e la puntata si è conclusa con l’avvertimento di Maria per Francesco. La moglie di Maurizio Costanzo ha esortato il suo ospite a non sbagliare più in futuro, per il bene della sua famiglia. “Non lo farò più”, ha assicurato Francesco in lacrime.