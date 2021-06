Maria De Filippi lascia Mediaset? La decisione di Pier Silvio Berlusconi

Maria De Filippi lascia Mediaset? Il contratto della presentatrice 59enne è in scadenza in questi giorni. Negli scorsi mesi si è parlato a lungo di un probabile addio della conduttrice all’azienda dove ha inevitabilmente lasciato il segno. Ora ci ha pensato Dagospia a fare il punto della situazione. Pare che dopo un confronto tra la De Filippi e Pier Silvio Berlusconi si sia arrivato a un accordo ben preciso per il futuro.

Maria De Filippi resta a Mediaset ma con maggiore autonomia e sostegno da parte del gruppo. Un chiaro riferimento a quanto accaduto di recente con Barbara d’Urso e le dichiarazioni di Pietro Delle Piane, l’attore fidanzato di Antonella Elia, su Temptation Island. In quell’occasione la casa di produzione della De Filippi, la Fascino, si era lamentata della scarsa collaborazione di Mediaset visto che quelle affermazioni erano state fatte su Canale 5, stessa rete che trasmette il reality show dell’estate guidato da Filippo Bisciglia.

Un rinnovo del contratto di Maria De Filippi non era così scontato e Pier Silvio Berlusconi, a quanto pare, ha dovuto faticare un poco per fare in modo che tutti i programmi di successo della moglie di Maurizio Costanzo non traslocassero altrove. La De Filippi ha tra le sue mani le trasmissioni più amate dagli italiani: Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, Tu si que vales, Temptation Island.

Stando a quanto si legge su Dagospia Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto il possibile per trattenere, oltre a Maria De Filippi, anche Paolo Bonolis, che più volte non ha nascosto un certo malessere dietro le quinte di Mediaset. Il figlio di Silvio, però, non è per niente intenzionato a perdere due dei cavalli di razza della sua scuderia televisiva.

E Barbara d’Urso? La conduttrice napoletana tornerà in video a settembre ma, molto probabilmente, senza Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Dopo la stagione flop appena conclusa la presentatrice 63enne dovrebbe restare solo alla guida di Pomeriggio 5 e di un altro show in prima serata ancora top secret.