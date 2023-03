Non è un momento facile per Maria De Filippi. A 61 anni la bionda presentatrice ha perso il marito Maurizio Costanzo dopo oltre trent’anni insieme. Un addio improvviso, che ha turbato parecchio la conduttrice Mediaset. A una settimana dai funerali del giornalista Queen Mary è tornata a lavorare ma la situazione è piuttosto complicata.

Alcuni collaboratori di Maria De Filippi hanno ammesso al settimanale Di Più Tv che la regina di Canale 5 era addirittura decisa a non tornare in televisione e che ha cambiato idea solo dopo aver pensato al suo pubblico, che da sempre la ama profondamente. E ovviamente a Costanzo, il primo a credere nel suo talento.

Come sta Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo

Alcune gole profonde hanno spifferato le confidenze che Maria avrebbe fatto ai suoi amici e colleghi:

“È molto dura senza Maurizio. Però è mio dovere tornare, perché Maurizio avrebbe voluto così. Anche se, ripeto, per me non è per niente facile. Starei volentieri lontana dalla televisione”

Le persone più vicine a Maria De Filippi hanno confessato alla rivista edita da Cairo Editore:

“Maria è molto, molto provata. Ha paura di crollare”

Un pensiero condiviso anche da Giorgio Assumma, noto avvocato e migliore amico di Maurizio Costanzo che in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv si è detto parecchio preoccupato per Maria De Filippi. Altri colleghi hanno invece fatto sapere:

“Prima di oggi lei non aveva mai fatto tv senza di lui. Ogni volta che finiva una puntata lei gli telefonava o correva a casa per raccontargli quella o quell’altra cosa che era successa. Tra loro c’era un continuo scambio di pareri. Hanno passato più di trent’anni insieme. È una vita: una vita che Maria ora si appresta ad affrontare da sola”

Grazie a Maurizio Costanzo Maria De Filippi ha cambiato lavoro

Del resto è stato Maurizio Costanzo il primo a credere in Maria De Filippi: senza di lui non sarebbe mai diventata conduttrice. Dopo la laurea in Giurisprudenza Maria ha iniziato a lavorare nell’ufficio legale di una società che produceva cassette.

Grazie a questo impiego verso la fine degli anni Ottanta ha conosciuto ad un convegno Maurizio Costanzo, all’epoca sposato con la terza moglie Marta Flavi. Nel 1995 le nozze tra i due a Roma e la successiva adozione del figlio Gabriele.

Il debutto di Maria De Filippi in televisione è arrivato per caso: nel 1992 la prima edizione di Amici (che non era ancora talent show) è stata condotta da Lella Costa. Il programma era prodotto da Costanzo e Maria lavorava dietro le quinte. Lella, che doveva andare in maternità, invitò Maria De Filippi a prendere il suo posto. Il resto è storia.