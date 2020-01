Maria De Filippi, retroscena di Karina: cosa accadde al primo incontro

Maria De Filippi, Karina Cascella a ruota libera: come andò e che cosa accadde al primo incontro con la moglie di Maurizio Costanzo

Karina Cascella, quello che non vi ho detto. L’opinionista televisiva, nelle scorse ore, si è raccontata ai suoi fan di Instagram, rivelando alcuni curiosi retroscena. Il più succoso quello riguardante Maria De Filippi. Nel dettaglio il primo incontro avuto con la moglie di Maurizio Costanzo. Erano i tempi di Vero Amore e Karina muoveva i primi passi nel mondo del piccolo schermo. Da allora è passata un’epoca, in termini televisivi. Eppure, stando a quanto dichiarato dalla Cascella, Maria pare non essere cambiata di una virgola. Coloro che sono passati sotto la sua ala continuano a stimarla e a rispettarla profondamente…

Karina e il primo colloquio avuto con Maria: “Pensavo di non riuscire ad aprire bocca dall’emozione”

“Quando sono entrata in quella stanza per il colloquio, dopo aver superato il provino di Vero Amore, mi batteva il cuore fortissimo”, scrive Karina a proposito del primo incontro avuto con Maria De Filippi. “Era il mio sogno da sempre vederla, parlarci (con la conduttrice Mediaset, ndr)… – aggiunge l’opinionista – E pensavo di non riuscire ad aprire bocca dall’emozione”. E invece la Cascella respirò fin da subito un clima familiare, venendo messa a suo agio: “Mi sono sentita subito a casa. Ecco cosa mi ha colpito di lei. La sua semplicità, la sua naturalezza e mi sono sentita come se ci fossimo sempre conosciute”. Le confessioni di Karina non sono finite qui. Nel suo futuro c’è un reality?

Karina Cascella, niente reality al momento: prima c’è Ginevra

Karina, ogni volta che c’è un reality in partenza, entra nel totonomi dei possibili cast. Tuttavia sarà difficile vederla, almeno nel futuro prossimo, in qualche programma prodotto con tale formula. Il motivo è presto detto: l’opinionista ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di separarsi per un lungo periodo da sua figlia, la piccola Ginevra avuta nel 2010 dall’ex Salvatore Angelucci.