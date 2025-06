Maria De Filippi insultata da un ex Amici, descrizione folle della conduttrice

Poteva essere una critica costruttiva, si è trasformata in un insulto volgare. Malia, ex allievo poco più che ventenne che ha partecipato alla ventitreesima edizione di Amici, ha pubblicato un singolo in cui descrive Maria De Filippi in modo folle. Già nelle scorse settimane il giovane aveva espresso tutto il suo risentimento nei confronti dei meccanismi musicali, criticando in particolar modo i talent show televisivi. Nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, ha divulgato il video del suo ultimo brano intitolato ‘Acido 1 (Maria)’. Il testo pullula di riferimenti alla sua esperienza nel programma di Canale 5 ed è zeppo di parolacce ed espressioni triviali. In un passaggio Maria De Filippi viene presentata come una donna che indossa uno strap-on.

“Lingue marroni in cerchio / Maria con lo strap-on / La gente urlava “Mettimelo dentro”. Questo uno dei passaggi più duri del brano che ha bisogno di poche interpretazioni. Malia, utilizzando la metafora delle ‘lingue marroni’, vuole sostenere che attorno alla conduttrice orbitano persone ruffiane disposte a tutto, per dirla con toni pacati. Poi l’immagine folle di “Maria con lo strap-on”. Per chi non lo sapesse, lo strap-on è un oggetto usato in certe pratiche intime. Si tratta di una cintura che ha un fallo e che è usata dalle donne per mimare ciò che in natura solitamente fanno gli uomini. Più che chiaro anche il riferimento alla “gente” che “urlava”.

Malia ha tutto il diritto di criticare certe logiche musicali e certe dinamiche dei talent show, che senza dubbio hanno falle, difetti e sono migliorabili sotto alcuni punti di vista. Avrebbe potuto organizzare una critica costruttiva, anche con un linguaggio diretto. Ciò che invece ha fatto assomiglia semplicemente a un insulto fine a se stesso, infarcito di volgarità che potrebbe anche causargli problemi legali laddove le persone tirate in ballo decidessero di querelarlo.

Per il momento non è giunta alcuna reazione da parte di Amici e da Maria De Filippi. E quasi certamente, almeno a livello pubblico, non arriverà nemmeno in futuro. Non è però da escludere che la faccenda possa approdare in un’aula di tribunale. A giocare con il fuoco, ogni tanto, si corre il rischio di scottarsi.