Amici 24, Daniele e Alessio stanno insieme? Doria rompe il silenzio

Daniele Doria e Alessio Di Ponzio sono al centro del gossip legato alla 24esima edizione di Amici. Nella Casetta si sono formate varie coppie in questa stagione che si è da poco conclusa. In particolare, il pubblico ha assistito alla nascita delle love story tra TrigNo e Chiara, tra Jacopo Sol e Francesca e tra Luk2 e Alessia Pecchia. I dubbi restano su altre due presunte coppie, ovvero quella appunto composta da Daniele e Alessio e quella che vede protagoniste Senza Cri e Antonia.

Mentre proprio ieri Luk3 ha parlato del futuro della sua relazione, ormai affermata, con la Pecchia, ecco che Doria rompe il silenzio sui gossip che lo riguardo. Il ballerino, che ha vinto la 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi ha instaurato subito un bel rapporto con Alessio. Quest’ultimo, però, non ha avuto la possibilità di entrare al Serale, a causa di un infortunio. Infatti, c’è quasi la certezza che il pubblico lo rivedrà nella prossima edizione.

Intanto, ecco che alcuni gesti hanno fatto sognare i fan su un’ipotetica love story tra Daniele e Alessio. Di Ponzio ha persino rimandato i festeggiamenti del suo compleanno per avere Doria al suo fianco. Dopo di che, sono spuntati fuori dei like del vincitore ad alcuni commenti. In particolare, viene segnalato il ‘mi piace’ del ballerino alla risposta ‘Sì’ di un fan alla domanda “Ma Daniele e Alessio sono fidanzati? Ditemi di sì, vi prego”. Questa sembrava una conferma, eppure ecco che lo stesso Daniele rompe il silenzio e smentisce i gossip.

Sta facendo il giro dei social network in queste ore un messaggio che Doria avrebbe scritto in una chat:

“Ciao, vi volevo dire che ho messo like di fretta e di sfuggita e non mi sono reso conto che per sbaglio ho messo like pure a questi commenti. Ci tengo a dirvi che siamo semplicemente amici, nulla di più! Non fraintendete i miei like”

In questo modo, Daniele afferma di avere solo un’amicizia con Alessio e nulla di più. Si spezza così il sogno dei fan che avrebbero davvero voluto vederli formare una coppia. Nonostante ciò, possono comunque essere felici dell’amicizia così forte che è nata all’interno della Casetta, tra due ballerini che hanno mai provato rivalità tra loro, sebbene entrambi fossero sempre messi in primo piano per il loro talento.

Di recente si è parlato di una lettera che Alessio ha scritto a Daniele durante la loro esperienza ad Amici 24. In questo messaggio, Di Ponzio ha scritto:

“Winx del mio cuore, troppo bravo ma troppo ingenuo per capirlo. Ho trovato in te ciò che un po’ fuori mi mancava nell’ultimo periodo, una persona dal cuore grande, ci capiamo subito, senza parlare troppo. Spero di continuare questo percorso con te fino alla fine, con affetto Alessio”

Ebbene ora si può dire con certezze che queste parole cariche d’amore si riferivano solo a un’amicizia speciale nata nella famosa Casetta.