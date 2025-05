Luk3 dopo Amici: retroscena su De Filippi e confessione su Alessia

Dopo Amici 24, Luk3 si sta godendo il calore dei fan e l’inizio della sua carriera. Dal 30 maggio uscirà il suo primo EP Diciotto e il cantautore decide di svelarsi in una nuova intervista per SuperGuidaTv. Qui parla del rapporto con Maria De Filippi e anche della sua relazione con Alessia Pecchia. Innanzitutto, il giovanissimo ex allievo del talent show di Canale 5 dichiara che sta benissimo e che è molto felice. Sta vivendo tante cose belle, al punto che non ha neppure il tempo di metabolizzare cosa sta accadendo.

Partecipare al talent show di Maria De Filippi gli ha permesso di imparare cosa vuol dire costanza nel proprio lavoro e quanto sia importante lo studio. Per quanto riguarda la conduttrice, che da sempre per questi ragazzi diventa una seconda mamma, dice che gli ha insegnato “quanto la musica sia qualcosa di istintivo”. Questo insegnamento di ‘Queen Mary’ gli ha permesso di “percepire quanto è importante il rapporto, quello vero che si ha con la musica”. Ciò è accaduto quando Maria gli ha dato la possibilità di cambiare un suo brano durante il programma con lo scopo di fargli fare un brano che invece sentiva.

Così De Filippi ha svolto un ruolo importante nel percorso di Luk3 ad Amici 24 e, in quanto questo momento non è andato in onda con tutti i dettagli, il pubblico non ne sapeva nulla di questa mossa. Oggi Luca non sa spiegare a parole quanto possa essere emozionante avere tra le mani il suo primo disco fisico. A sostenerlo ci sono sempre i suoi fan e sui social network i suoi brani diventano virali. Luk3 aveva già percepito il loro sostegno durante le sue esibizioni nello studio di Canale 5.

Ma Luca sogna in grande e spera di poter diventare una popstar. Tra le collaborazioni dei suoi sogni c’è quella con Justin Bieber, artista che stima e ascolta di più. Ed ecco che Luk3 torna a parlare della sua relazione con Alessia Pecchia, che durante Amici ha fatto anche un po’ discutere durante le varie liti. Il futuro della loro relazione non preoccupa il giovanissimo cantautore, che cerca di viversi il presente:

“Guarda io vivo la vita soprattutto in questo periodo giorno per giorno, credo che non tolga niente alla nostra arte come tante coppie nel mondo della musica e del futuro attualmente non mi spaventa molto. Io sono uno che tende a parlare poco di queste cose, nel senso che tendo a essere quasi geloso di questi momenti che voglio vivere io, voglio godermi al di là di un telefono e di una videocamera. Però non mi spaventa nulla nel senso che la vivo con massima naturalezza”

Luk3 conclude la sua intervista parlando del Festival di Sanremo, che rappresenta un “grandissimo sogno”.