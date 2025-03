Amici 24, Alessia becca Luke con Raffaella: “Non ho più fiducia”

Nell’ultimo daytime di Amici che è andato in onda su Canale Cinque, i ragazzi hanno avuto la possibilità di commentare un po’ la prima puntata del serale, purtroppo però non è stata l’unica cosa di cui si è parlato. Infatti al centro dell’attenzione ci sono stati Alessia e Luke, che come sappiamo, si sono riavvicinati proprio qualche settimana fa in seguito ad una brusca rottura. Durante quel periodo Luke si era avvicinato a Raffaella, così tanto da far pensare al pubblico che tra di loro ci fosse del tenero, ma alla fine le cose con Alessia si sono risolte e sono tornati assieme. Nonostante ciò, la mancanza di fiducia è ancora lì a ricordare ad entrambi quello che non va nella loro relazione e questo è proprio quello che è successo quando, nell’ultimo daytime andato in onda, Alessia ha visto Luke stare a ridere e scherzare con alcuni ragazzi in casetta, tra cui anche Raffaella.

Alessia si è infuriata con il suo ragazzo, si è chiusa in camera a sfogarsi con i suoi amici e poco dopo è stata raggiunta da Luke che l’ha implorata di smetterla di comportarsi in quel modo. Poi l’ha presa da parte e le ha detto: “Io lo capisco che ti da fastidio” e a quel punto Alessia ha ammesso che questo oramai è un suo problema, perché non si fida più di lui.

Amici 24: Alessia e Luke vicini alla rottura?

Nonostante questo chiarimento sia stato costellato da baci e da parole d’amore da parte di Luke, sono in molti a pensare che purtroppo la coppia sia vicino alla rottura. Alessia è molto innamorata di Luke, ma lucidamente si rende conto che forse le cose non possono funzionare dal momento in cui sente di non potersi più fidare. In modo particolare dopo il suo avvicinamento a Raffaella avvenuto durante il loro primo vero momento di distacco che le ha causato le prime gelosie.

Adesso entrambi hanno intenzione di concentrarsi sul loro percorso, in modo particolare ora che sono al serale di Amici e potrebbero essere eliminati da un momento all’altro. Rimane comunque più forte che mai il dispiacere per la loro relazione che non riesce a decollare: nonostante i numerosi tentativi, bastano delle piccole cose a gettarli in una nuova crisi e questa è una cosa che devono assolutamente risolvere se vogliono continuare ad avere una relazione all’interno del programma.