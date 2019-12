Maria De Filippi è su Instagram, ma nessuno lo sa: il nickname segreto

Maria De Filippi è su Instagram, ma nessuno lo sa: la storia del nickname dietro cui si cela raccontata da Alfonso Signorini

In molti l’hanno cercata, nessuno l’ha mai trovata sui social: la riservatezza di Maria De Filippi è nota, così come è nota la sua ‘allergia’ per Facebook, Instagram e Twitter. Eppure pare che non sia proprio così. A spifferarlo è stato Alfonso Signorini che, ospite da Piero Chiambretti a #cr4 la repubblica delle donne, ha raccontato un retroscena molto curioso sulla moglie di Maurizio Costanzo circa la sua ‘vita’ digitale. Ci sarebbe, eccome… Ci sarebbe pure un profilo blindatissimo con un nickname insospettabile. Chi lo conosce? Naturalmente Signorini…

Maria De Filippi e il nickname segreto

Da Piero Chiambretti si è affrontato il tema ‘Instagram e personaggi noti’. E a proposito del rapporto dei vip con il social del momento, Signorini, custode di segreti preziosissimi, ha dichiarato: “Su Instagram è molto fico chi ha i nomi di quelli che si celano sotto questi nomi (nickname, ndr). Perché Instagram è popolato anche dai cosiddetti insospettabili. Dal Presidente del Consiglio a Matteo Renzi che hanno sia profili ufficiali ma anche profili falsi con cui controllano tutto quanto. Sapere questi nomi ti fa un fico pazzesco…”. A questo punto il giornalista menziona pure Queen Mary: “Ad esempio Maria De Filippi, che è una antisocial, ha un nickname dietro al quale…” Chiambretti prova a strappare la notizia: “Ma non si può dire vero? E lei lo sa?”. “Certo che lo so”, la risposta compiaciuta di Signorini che però si è ben guardato dal rivelare l’identità digitale ufficiosa della De Filippi. A dar manforte al direttore di Chi c’è stata pure Valeria Marini che sulla questione ‘profili nascosti’ dei vip ha chiosato: “Questo è verissimo“.

Il sussurro di Signorini sulla vita sentimentale di Barbara d’Urso

Signorini è stato particolarmente loquace nello studio de La repubblica delle donne. Tra le chicche lanciate ce ne è stata una riguardante l’amica ritrovata Barbara d’Urso. Il giornalista ha detto che la conduttrice non sarebbe così lontano dall’amore come vorrebbe far credere.