Maria De Filippi “innamorata di Carlo”: Conti sconvolto in diretta

Maria De Filippi di nuovo in Rai, ospite della prima puntata dei Seat Music Awards. La conduttrice Rai è stata premiata per il contributo offerto alla musica italiana in oltre venti edizioni di Amici. L’evento all’Arena di Verona è stata occasione per la De Filippi di riabbracciare il collega e caro amico Carlo Conti, che ha condotto la serata insieme a Vanessa Incontrada. Quest’ultima ha voluto testare l’amicizia tra Maria e Carlo e la De Filippi si è lasciata andare ad una confessione inedita…

“Ti saresti potuto innamorare di Maria?”, ha chiesto maliziosa Vanessa Incontrada ai Seat Music Awards. Carlo Conti ha replicato con fermezza: “No, perché per me è una sorellina”. Diversa, invece, la posizione della De Filippi: “Innamorata di Carlo? Bè, che dire… lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre”. Una rivelazione che ha ha lasciato tutti di sasso, a partire dallo stesso Conti, che ha tirato in ballo Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi ha prontamente rassicurato tutti: “Anche Maurizio lo era, lo è e lo sarà”. Nel discorso si è intromessa Vanessa Incontrada che ha fatto notare: “Ci sono tanti modi di amare…”. Carlo Conti ha però preferito chiudere il discorso, visibilmente imbarazzato: “Sto diventando rosso ma meno male non si vede (facendo riferimento alla sua abbronzatura)”.

Perché Maria De Filippi è stata premiata ai Seat Music Awards

Maria De Filippi è stata premiata ai Seat Music Awards per il grande contributo che da anni dà al mondo della musica lanciando nuovi artisti con il suo talent show, in onda su Canale 5 da venti anni, Amici. Un premio meritatissimo, come sottolineato più volte da Carlo Conti.

Tanti, tantissimi, i cantanti che hanno cambiato la storia della musica italiana dopo l’esperienza ad Amici. Solo per citarne alcuni: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Irama, Sangiovanni, Elodie, The Kolors, Gaia Gozzi, Alberto Urso, Giordana Angi, Marco Carta, Valerio Scanu, Annalisa, Pierdavide Carone.

Al momento della premiazione Maria De Filippi ci ha tenuto a ribadire che gran parte del successo di Amici è dovuto ai concorrenti che partecipano al programma, che hanno voglia di imparare e lasciare il segno.