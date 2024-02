Maria De Filippi indelicata a C’è posta per te: brutta uscita e critiche

Maria De Filippi indelicata. Ogni tanto anche la regina della televisione toppa e cade in qualche gaffe evitabile. D’altra parte la perfezione non è di questo mondo. E dunque, pure lei è fallibile. A C’è posta per te, nella puntata in onda sabato 24 febbraio 2024, la conduttrice pavese ha accolto in studio Renato, un uomo anziano che oggi vive in Svizzera e che ha abbandonato più di 50 anni fa la sua famiglia. A chiamarlo le due sue figlie, Maria Grazia e Raffaella, che non hanno mai conosciuto il padre. L’uomo fece perdere le proprie tracce dopo la nascita di Raffaella. Scoperto che l’allora sua moglie aveva dato alla luce un’altra femmina, se ne andò di casa senza più tornare.

Oggi Renato è un uomo anziano, provato dall’età e magrissimo. Dopo che le figlie, con toni ovviamente tutt’altro che accomodanti, gli hanno chiesto spiegazioni per le sue scelte di vita, la busta si è aperta e padre e figlie hanno potuto incontrarsi. Nessun abbraccio, però, ma soltanto una stretta di mano: questa la richiesta di Raffaella e Maria Grazia, le quali hanno chiamato la trasmissione di Canale Cinque non tanto per allacciare un legame affettuoso col padre mai conosciuto, quanto piuttosto per avere risposte circa il suo abbandono.

Ebbene, si arriva alla gaffe di Maria. Dopo l’apertura della busta, ecco la stretta di mano. Come al solito la De Filippi alla fine dell’ospitata ha raggiunto i suoi ospiti e li ha salutati. A questo punto si è rivolta così a Renato: “Ma tu mangi che sei magro come un chiodo?”. L’uomo ha guardato la conduttrice facendo capire di non voler rispondere e che non c’era alcunché da ridere. A questo punto Maria ha compreso di aver fatto un’uscita poco felice e infatti ha subito corretto il tiro: “Non sei stato bene?”. “Non fa niente, spiegherò dopo a loro (alle figlie, ndr)”, la risposta flebile di Renato che evidentemente ha problemi di salute.

La gaffe di Maria non è passata inosservata. Sui social diversi utenti hanno commentato la faccenda. C’è chi ha sostenuto che la padrona di casa di C’è posta per te sia stata “indelicata”, chi ha ironizzato con un “le domande delicate di Maria”. E ancora: “Ovvio che non sta bene, ma che domanda gli fa?”; “Maria, che tatto con Renato”, etc etc. In effetti sì, stavolta “Queen Mary” non ha avuto molto tatto.