Maria De Filippi in velluto a Amici: marca e prezzi degli abiti vintage

Maria De Filippi ha optato per degli abiti dal sapore vintage per la seconda puntata del Serale di Amici 2024. In particolare la conduttrice pavese ha indossato una giacca e un paio di pantaloni di velluto, color blu marino o navy per chi preferisce l’espressione inglese. Trattasi di capi del brand parigino Zadig&Voltaire. Quanto costano? Udite udite, hanno dei prezzi, tutto sommato, abbordabili. Non proprio economicissimi, ma nemmeno irraggiungibili.

Maria De Filippi, tutto sulla giacca e i pantaloni in velluto blu marino

Il blazer, realizzato al cento per cento con cotone, può essere acquistato spendendo 510 euro. Però, in questo periodo, sul sito online della boutique è scontato del 40% e può essere comprato per ‘soli’ 300 euro. Come si diceva non spicci, ma nemmeno cifre iperboliche di migliaia di euro. Ad esempio, in molte altre occasioni, ‘Queen Mary’ ha sfoderato vestiti abbondantemente oltre i 2 mila euro.

Spostandosi sui pantaloni, anche questi in cotone, per metterli nel proprio guardaroba si devono sborsare 320 euro. Come nel caso della giacca, però, anche per questo indumento è previsto uno sconto del 40% che fa calare il prezzo a 190 euro. Numeri alla mano, senza riduzione di costo, il totale dell’outfit è pari a 830 euro, mentre sfruttando lo sconto nel complesso la cifra è pari a 490 euro.

Zadig&Voltaire, i segreti della casa di moda parigina

Fondato a Parigi nel 1997 da Thierry Gillier, il brand Zadig&Voltaire è un marchio di stilisti che ha come obbiettivo sovvertire con impertinenza i codici del lusso ‘standard’ per forgiare capi unici e originali. La casa di modavuole inoltre rappresentare lo “spirito francese di libertà” avviato da Thierry Gillier. Prendendo ispirazione dal mondo dell’arte contemporanea, la mission di Zadig&Voltaire è creare uno stile che non condiziona né la mente né il corpo.

Questo stile, definito dagli stilisti della casa di moda, senza tempo, nasce dalla volontà di mettere assieme morbidezza e forza, puntando sia sull’audacia sia sulla disinvoltura. Zadig&Voltaire, spiegano sempre dalla maison, ha lo scopo di perpetuare una tradizione di eleganza, scegliendo di incoraggiare l’unicità contro ogni previsione.