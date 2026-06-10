Maria De Filippi in vacanza con “l’uomo della sua vita” in una meta per lei impensabile, tutti i dettagli

Le tradizioni familiari sono un tesoro da custodire, ma a volte è anche un bene fare uno strappo alla regola e romperle per uscire dalla placida comfort zone e avere nuovi stimoli. Maria De Filippi, che per anni nel periodo estivo si è rifugiata ad Ansedonia con amici, collaboratori stretti, parenti e Maurizio Costanzo, stavolta ha scelto una meta differente per trascorrere il primo scampolo d’estate. Si è diretta a Ibiza con “l’uomo della sua vita”, Gabriele, il figlio adottato insieme a Maurizio. A darne notizia è il settimanale Chi, che ha sorpreso i due sorridenti nell’isola delle Baleari, intenti a rilassarsi a bordo di una piscina.

Maria De Filippi e il figlio Gabriele Costanzo spuntano insieme a Ibiza

“Una vacanza fuori dalla comfort zone. O forse, più precisamente, dentro una zona protetta nuova: quella di un figlio ormai uomo. Non è più soltanto ‘il figlio di’”, si legge sul settimanale edito da Mondadori. Maria, quasi certamente, nelle prossime settimane farà tappa nella sua amata Ansedonia, circondandosi dalle persone a lei più care. Ma prima ha deciso di viversi una vacanza ‘esclusiva’ con Gabriele in una meta ‘pop‘ come Ibiza. Un fatto piuttosto sorprendente, considerando l’indole della conduttrice pavese e del 34enne, che solitamente prediligono luoghi più appartati e meno festaioli. Ma come si diceva, ogni tanto si sente l’esigenza di cambiare, di uscire fuori dai binari standard e tuffarsi in nuovi scenari.

Quasi certamente ‘Queen Mary’ e Gabriele non si scateneranno nelle discoteche di Ibiza fino a notte fonda. Molto probabile che le loro ferie siano all’insegna della privacy e della tranquillità. Già il fatto però di ritrovarli in un’isola così godereccia desta curiosità. Da sottolineare inoltre che il 34enne e mamma Maria continuano a condividere un legame ferreo sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista professionale. Da anni Gabriele lavora per la Fascino Pgt, la casa di produzione di De Filippi.

Chi è Gabriele Costanzo: dal pre-affido all’adozione

Gabriele è nato nel 1992. Maria e Maurizio lo hanno preso in pre-affido quando aveva 10 anni. Dopo 3 anni, hanno deciso di adottarlo definitivamente. Il compianto conduttore televisivo, allora, era già padre bis dei figli Saverio e Camilla avuti dalla precedente relazione con Flaminia Morandi. Per De Filippi, invece, Gabriele è il suo unico figlio.

Al pari della madre e del padre, Gabriele è una persona molto riservata, che cerca il più possibile di tenersi lontana dai riflettori della cronaca rosa. Come spiegato, lavora per la Fascino Pgt.

“Lui lavora con Maria, sono unitissimi – aveva dichiarato Maurizio Costanzo in un’intervista al Corriere della sera – Ricordo ancora la mia commozione quando, avrà avuto dodici anni, mi chiamò ‘papà’ per la prima volta. All’inizio è una paternità diversa. Poi diventa uguale all’altra, a quella naturale. Ritengo il suo arrivo un miracolo”.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, si sa che Gabriele è stato fidanzato per un po’ di tempo con Francesca Quattrini, studentessa dell’Istituto Europeo di Design di Roma. La love story è naufragata durante il periodo della pandemia Covid. A renderlo noto fu mamma Maria: “È tornato single. Come per molti ragazzi, il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri”.

“Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto: è un po’ tirchio”, aveva concluso la conduttrice.