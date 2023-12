Maria De Filippi in tuta a UeD fa tendenza: marca e prezzo (folle)

Maria De Filippi è solita stupire il pubblico con i vari look indossati nelle sue trasmissioni. La conduttrice è nota per lo stile casual, ma sempre molto elegante, raffinato e chic. Un suo grande must sono i tailleur, di cui ne sfoggia di diversi e variegati tipi. Recentemente, ha fatto molto clamore sui social il completo indossato nella puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 1 dicembre. Questo perché quello che sembrava essere un outfit non troppo ricercato, in realtà, ha un costo molto elevato.

Durante l’ultimo appuntamento della settimana del dating show, la De Filippi ha indossato un cardigan in lana blu scuro, a manica lunga asimmetrico, con uno scollo a V e con due tasche frontali. Ad impreziosire il capo, poi, si può notare un bordo a righe di tre colori distinti: blu, rosse e bianche. Abbinati al maglione, poi, dei pantaloni sempre in tinta blu e con la stessa fantasia del cardigan. Ma, qual è il brand che firma questo completo e, soprattutto, qual è il prezzo?

Maria De Filippi: i prezzi da capogiro del suo outfit

Sia cardigan che pantalone appartengono alla collezione Pre-Fall (autunno) 2023 del marchio italiano Gucci. Per questo, sul cardigan della conduttrice, non poteva di certo mancare il famoso ricamo con incrocio GG tondo. Questo catalogo della casa di moda si caratterizza infatti in capi simili a quello indossato da Maria, da poter indossare sia nei giorni feriali che in delle uscite nel weekend. Inoltre, come si può leggere sul sito della Gucci, il tessuto è realizzato in Italia ed è costituito da un 50% di poliammide e 50% di lana. Il ricamo, invece, è 100% poliestere.

Ma, a lasciare il popolo dei social basito è stato il costo del completo. Il cardigan costa intorno ai 2.300 Euro, mentre il prezzo del pantalone si aggira intorno ai 1.980 Euro. Dunque, l’intero costo dell’outfit sarebbe di circa 4.280 Euro. Dei prezzi veramente da capogiro, che hanno fatto il giro del web. In tantissimi utenti hanno commentato il look sui social, tanto che si è poi convertito in una vera e propria tendenza.