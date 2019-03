Maria De Filippi: il suo ruolo a Mediaset e la frecciatina a l’Isola dei famosi

Maria De Filippi a gamba tesa su l’Isola dei famosi: ecco cosa pensa sul caso Riccardo Fogli

Maria De Filippi, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha espresso oggi un suo parere su l’Isola dei famosi e sul tanto chiacchierato caso Corona – Fogli. L’attacco dell’ex re dei paparazzi al cantante? Non è piaciuto per niente a Maria. “La gente non vuole gli insulti. Quando parlo di quello che vuole la gente mi riferisco all’identificazione tra chi sta a casa e chi sta in televisione. E a casa nessuno s’identifica se dai del vecchio a Riccardo Fogli. Un attacco così non paga né in termini di immagine né di ascolto. Lo stesso principio per cui quando entra Pippo Baudo sono tutti in piedi, perché c’è il rispetto”, ha dichiarato. La conduttrice, poi, in merito alle dinamiche createsi durante il gioco, ha aggiunto: “Se in un programma sulla sopravvivenza infili altre cose, tutto cambia. Se seguo l’Isola voglio vedere Robinson Crusoe o il conte di Montecristo, non mi interessano gli amorazzi”.

Maria De Filippi: il mio ruolo a Mediaset? “Non ho potere”

Maria De Filippi nella sua intervista ha provato a sfatare anche alcuni “miti” sul suo ruolo a Mediaset. “Questa storia che ‘Maria ha potere’ è una cavolata. Sfatiamola una volta per tutte. Nonostante i risultati che porto, quando Pier Silvio mi ha chiesto qualcosa ho sempre detto sì”, ha affermato. Il serale di Amici, nonostante le sue richieste, è infatti stato piazzato dalla rete nella prima serata del sabato sera. “Amici resta al sabato. E Publitalia sceglie: è il programma con più pubblicità. Non l’ho chiesto per Ballando con le stelle. A me non interessa la guerra degli ascolti, mi preme di non fare brutta figura”, ha confessato la conduttrice.

Maria De Filippi: con Milly Carlucci? “Non c’è state nessuna telefonata”

Milly Carlucci recentemente aveva dichiarato a mezzo stampa di avere il desiderio di invitare a Ballando con le stelle Maria De Filippi. Quest’ultima, però, al settimanale Chi ha spiegato: “Ho pensato che non facesse sul serio ma si trattasse di un’intelligente mossa di comunicazione per creare attesa sul programma dato che sia all’invito in televisione sia all’invito attraverso il giornale non é mai seguita una telefonata né da parte di Milly né da parte degli autori di Ballando”. Oggi, in merito alla questione, a Repubblica ha invece dichiarato: “Se mi telefona vediamo come superare il piccolo problema della contemporaneità della diretta”.