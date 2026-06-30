Maria De Filippi, il consiglio ‘perfetto’ di una sola parola a Bisciglia dopo il crac con Pamela Camassa

Il momento di Filippo Bisciglia, come ogni estate, è arrivato: il conduttore sta intrattenendo milioni di telespettatori su Canale 5 dirigendo il ‘traffico’ a Temptation Island. Stavolta c’è un aspetto privato inedito che lo riguarda: tutte le edizioni del popolare reality delle tentazioni le ha guidate da fidanzato, eccezione fatta per quella in corso. Come è noto, mesi fa, lui e Pamela Camassa hanno annunciato la rottura. Da allora, sulla vita sentimentale di ‘Pippo’ è calato il silenzio. La sola cosa che è data per scontata è che sarebbe single, a differenza dell’ex compagna che si è legata a Stefano Russo. Ebbene, Bisciglia, a proposito del suo nuovo status, avrebbe ricevuto un consiglio da parte della sua madre artistica, vale a dire Maria De Filippi.

Il suggerimento di Maria De Filippi a Filippo Bisciglia single

Il settimanale Nuovo ha sottolineato che Bisciglia ha abbracciato la ‘singletudine’ da circa un anno e che Maria De Filippi lo avrebbe spronato, dandogli un suggerimento tanto semplice quanto sincero: “Divertiti!”. Questo sarebbe stato il consiglio di “Queen Mary” al conduttore. Non c’è bisogno di dire che, naturalmente, quel “divertiti” sottenda di godersi la vita non in modo eccessivo e distruttivo, bensì con leggerezza e rispetto. E senza dubbio Filippo avrà prestato ascolto alle parole di Maria visto che lui stesso, in diverse interviste, ha evidenziato come sia sempre attento a prendere seriamente in considerazione il punto di vista della collega.

Il cambio drastico di Pamela Camassa

Pamela Camassa oggi è felicemente fidanzata con Stefano Russo. A colpire i fan della modella è stato il drastico cambio di approccio ai social della 42enne toscana rispetto a quando faceva coppia con Bisciglia. Con il nuovo compagno, Pamela si mostra spesso su Instagram e non ha alcun problema a farsi vedere in atteggiamenti complici con Russo. Nulla di scandaloso, sia chiaro: con Bisciglia, però, si esponeva molto meno. Il che ha fatto germogliare una marea di congetture dei followers, alcune delle quali particolarmente bislacche.

Bisciglia, invece, dopo la rottura è rimasto fedele alla sua ‘strategia’ comunicativa blindata: continua cioè ad utilizzare i suoi profili social principalmente per contenuti relativi alla sua professione. Rarissimamente posta scatti che riguardano la sua vita privata.