Pamela Camassa e il nuovo fidanzato, che differenza rispetto a Bisciglia: il dettaglio che segna la svolta

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia hanno annunciato la rottura lo scorso settembre, spiegando che in realtà la loro lunga relazione era terminata mesi prima. Dopo che la vicenda è stata resa pubblica, la modella si è legata a Stefano Russo, persona estranea al mondo dello spettacolo. La scintilla è scoccata a Roma, sui campi da padel, sport che praticano entrambi. Dopo che sono circolate le prime paparazzate, i due sono usciti definitivamente allo scoperto sui social, mostrandosi senza alcuna remora.

Pamela Camassa innamorata di Stefano Russo

Nelle scorse ore Camassa ha pubblicato un carosello sul suo profilo Instagram. In diverse foto, scattate durante una romantica tappa a Ovindoli, piccolo comune dell’Aquila, appare anche Russo e si nota inequivocabilmente quanto i due siano innamorati e complici. La musica, almeno per quanto riguarda l’aspetto social, è decisamente cambiata per Pamela da quando si è lasciata con Bisciglia. Quando faceva coppia con il conduttore di Temptation Island, gli scatti di coppia erano rarissimi. Forse per volere di lui, forse di entrambi, forse chissà…

Oggi invece la modella si mostra più spesso con il nuovo compagno, che sembra apprezzare la sua voglia di esibire ai fan qualche scampolo amoroso. D’altra parte nell’ultimo periodo, con Bisciglia, le cose non andavano bene. Non sarebbe accaduto nulla di traumatico, semplicemente il tempo avrebbe portato i due ad allontanarsi sempre più. Quando hanno fatto sapere che la love story era giunta in un vicolo cieco, hanno sottolineato di continuare a volersi bene e che il rispetto reciproco c’è stato, c’è e ci sarà anche in futuro. La passione no, quella è sfiorita.

Filippo Bisciglia single e concentrato su Temptation Island

Pamela ha ritrovato ristoro sentimentale, Bisciglia invece no. Dopo la rottura non è più apparso pubblicamente al fianco di una donna. Qualcuno mesi fa ha parlato di una presunta frequentazione con una ‘lei’ bionda. L’indiscrezione è finita rapidamente nel dimenticatoio. Attualmente il conduttore è quindi single e concentratissimo su Temptation Island, la cui nuova stagione aprirà i battenti a brevissimo, vale a dire mercoledì 24 giugno. Naturalmente l’appuntamento è su Canale 5, in prima serata.