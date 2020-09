Maria De Filippi guarda Ballando con le stelle: la confessione a Selvaggia

Giorno di confessioni per Maria De Filippi. La conduttrice è stata intervistata da Selvaggia Lucarelli stamattina e la chiacchierata non poteva non toccare la sfida del sabato sera che le vede protagoniste. Su Canale 5 c’è Tu sì que vales di e con Maria, insieme ad altri protagonisti. Selvaggia invece è impegnata su Rai Uno con la nuova stagione di Ballando con le stelle dove occupa uno dei cinque posti in giuria. Sono quindi una contro l’altra nella sfida agli ascolti tv, ma nella vita non c’è alcuna rivalità fra loro e la chiacchierata di stamattina ne è la prova. La De Filippi è intervenuta infatti su Radio Capital nella trasmissione della Lucarelli, Le Mattine. Tra una cosa l’altra, Selvaggia non ha mancato di stuzzicare Maria proprio sul sabato sera, ma la conduttrice ha probabilmente spiazzato l’altra con la sua risposta.

Maria De Filippi, la confessione su Ballando con le stelle a Selvaggia Lucarelli

Innanzitutto Maria ha detto che sono sono contro solo il sabato sera e che per il resto si vogliono bene. Poi ha rivelato che in realtà lei segue Selvaggia a Ballando: “Io guardo su e giù. Tu non puoi ma io sì, quindi guardicchio da una parte e dall’altra”. Il riferimento è ovviamente alle due trasmissioni di cui sono protagoniste e da ciò si capisce bene che Maria De Filippi guarda Ballando con le stelle. Non segue la puntata per intero, ma fa zapping tra un programma e l’altro. Naturalmente riesce a farlo perché Tu sì que vales è un programma registrato, invece Milly Carlucci va in onda in diretta. E se dalla parte di Maria è arrivata la rivelazione sul programma concorrente e parole quindi distensive, lo stesso non si può dire di Milly.

Maria De Filippi guarda Ballando con le stelle, Milly invece non risponde su Tu sì que vales

Qualche giorno fa infatti la Carlucci è intervenuta nella prima puntata di questa stagione di Tv Talk. Il conduttore della trasmissione, Massimo Bernardini, ha provato ad avere un commento sugli ascolti di Ballando e di Tu sì que vales. Milly ha preferito concentrare il suo intervento sul suo programma, glissando di fatti la domanda sull’altro. Alla luce degli ultimi fatti, la curiosità del pubblico non può che farsi sempre più viva nella speranza di scoprire i reali pensieri di una conduttrice sull’altra, e viceversa.