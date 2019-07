Maria De Filippi e il Grande Fratello: la rivelazione della conduttrice

Maria De Filippi si racconta in una lunga intervista: dagli esordi al rapporto con Maurizio Costanzo e non manca una rivelazione sul Grande Fratello

Che Maria De Filippi sia una delle conduttrici più di successo della nostra tv, lo sappiamo benissimo. Nelle sue mani ci sono tanti programmi seguitissimi di Canale 5 a partire da Uomini e Donne fino ad arrivare a C’è Posta per Te. La De Filippi piace agli italiani e si fa portatrice di un modo di raccontare la realtà che al pubblico garba e non poco. Sul settimanale Oggi, si è raccontata in una lunga intervista; tra i temi: il rapporto con Maurizio Costanzo, e i suoi esordi in tv e anche una rivelazione sul Grande Fratello. Uno dei ricordi più significativi raccontati alla rivista è stata la sua prima puntata di Amici, la paura di entrare in trasmissione e dare avvio ad un nuovo programma l’ha letteralmente terrorizzata, senza salivazione e con le labbra che si incollavano mentre parlava. Un emozione indescrivibile che però è arrivata dopo anni e anni di gavetta, fatta principalmente dietro le quinte del Maurizio Costanzo Show.

Maria De Filippi e il Grande Fratello: “Non lo farei mai perché…“

Uomini e Donne, Tú sí que vales, C’è Posta per Te, Temptation Island, sono questi i programmi che Maria De Filippi conduce o che produce con la sua Fascino. Una rivelazione della conduttrice ha però interessato un altro show Mediaset, uno dei reality per eccellenza: Grande Fratello. La trasmissione è sempre stata sotto la lente di ingrandimento del pubblico, soprattutto dopo il ritorno di Barbara d’Urso al suo timone (o ora l’arrivo di Alfonso Signorini nell’inedita veste di presentatore nella versione Vip). La De Filippi ha così spiegato: “Mi riconosco la capacità di saper ascoltare e cogliere il centro delle cose. Ma so anche qual è il mio limite: non so fare le trasmissioni che prevedono una certa rigidità. Io il Grande Fratello non lo potrei mai fare: dopo cinque minuti entrerei in casa“.

Maria De Filippi e la confessione su se stessa: la tv è una lente di ingrandimento

Quindi la De Filippi non accetterebbe mai di guidare un reality show come il Grande Fratello. Ebbene sì, la conduttrice non sarebbe pronta a mettere da parte se stessa per un programma con caratteristiche diversissime dalle sue di trasmissioni. “Ho capito che devo essere me stessa in tv perché la televisione è una lente di ingrandimento.Quello che sei salta fuori: io ho scelto di essere me stessa“, ha detto infine al settimanale Oggi.