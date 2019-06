Maria De Filippi, giunge il messaggio di Kledi: effetto nostalgia

By

Maria De Filippi: arriva il messaggio di Kledi Kladiu ed è subito effetto nostalgia

Effetto nostalgia: questo quel che si evince dal dolce post pubblicato da Kledi Kadiu che vede lo stesso ballerino albanese al fianco di Maria De Filippi, in nome dei bei tempi passati. Il danzatore di Tirana classe 1974, nelle scorse ore, ha fatto spuntare una sua foto su Instagram in compagnia di Queen Mary, rimembrando il piacevole tempo che fu. Ricordiamo che Kledi è stato un volto amatissimo dei programmi della moglie di Maurizio Costanzo. Non a caso, il gesto che ha riservato a quest’ultima ha raccolto l’entusiasmo di molti fan che hanno apprezzato quanto da lui esternato.

“I ricordi sono sempre belli”, Kledi e il pensiero per la moglie di Maurizio Costanzo

“I ricordi sono sempre belli!”, ha scritto Kledi, postando sui suoi profili social uno scatto in cui è apparso sorridente vicino a Maria De Filippi, in una foto ‘vintage’ di qualche anno fa. Sia i fan di Kadiu sia quelli di Queen Mary hanno accolto il pensiero felicemente, sottolineando come entrambi siano personaggi assai amati e stimati dal pubblico televisivo. Il danzatore ha trovato la consacrazione professionale proprio nei programmi di Maria con cui ha percorso lunghi tratti di strada. Dal 2001 al 2012 è stato ballerino nel corpo di Amici e nella medesima trasmissione, da novembre 2013 fino a maggio 2017, è stao uno dei docenti di danza.

Kledi, dalla gavetta al successo

Kledi ha origini albanesi, essendo nato a Tirana il 7 aprile 1974. Nel 1992 si è diplomato all’Accademia Nazionale di Danza. Trasferitosi in Italia, ha incontrato la fama sul piccolo schermo, grazie alla sua bravura e al suo garbo. A lanciarlo è stato il talent show Amici di Maria De Filippi. Oggi vive tra la capitale dell’Albania (dove lavora per la tv locale), Roma (dove gestisce la sua scuola di danza) e Rimini (dove ci sono moglie e figlia). Kledi si è sposato il 28 giugno 2018 con Charlotte Lazzari, ballerina francese, di diciotto anni in meno di lui. Nel 2016 sono diventati genitori di una bambina, Leà.