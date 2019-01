Kledi Kadiu confonde due mostri sacri del cinema italiano: epica gaffe

Kledi Kadiu confonde due mostri sacri del cinema italiano: l’epica gaffe del ballerino all’evento Children For Peace

Non toccate Sofia Loren e Claudia Cardinale. Ma soprattutto non scambiatele come ha fatto Kledi Kadiu, che è andato un po’ di confusione sui due mostri sacri del cinema italiano. Il ballerino, divenuto un volto noto del piccolo schermo del Bel Paese grazie ai programmi di Maria De Filippi, ha infatti scambiato le due star. La gaffe si è consumata sui social, quando Kadiu, dopo aver partecipato all’evento Children For Peace, dove ha avuto il piacere di incontrare la leggendaria Sofia Loren, ha pubblicato sul suo profilo Instagram il momento in cui le ha stretto la mano. Peccato che nella didascalia abbia scritto di aver fatto la conoscenza di Claudia Cardinale.

La gaffe del danzatore: Sofia Loren scambiata per Claudia Cardinale. Poi la corsa ai ripari

“Claudia Cardinale. L’icona della cinematografia mondiale #fortunato #cinema #childrenforpeace“, ha scritto inizialmente Kadiu sui social, immortalando l’attimo in cui ha incontrato Sofia Loren. La gaffe è stat così servita. Il danzatore è corso ai ripari in un secondo momento, modificando la didascalia e sostituendo il nome della Cardinale con quello della Loren. Chissà se alle due attrici è giunta notizia dello scambio di persona e, nel qual caso, chissà come avranno preso l’inedito equivoco sulla loro identità.

Kledi Kadiu, dall’Albania al successo italiano: la parabola del danzatore

Kledi Kadiu è nato a Tirana il 7 aprile 1974. Nel 1992 si è diplomato all’Accademia Nazionale di Danza. Trasferitosi in Italia, ha riscosso un grande successo per le sue apparizioni televisive. A lanciarlo e a consacrarlo è stato il talent show di Mediaset Amici di Maria De Filippi. Oggi vive tra la capitale dell’Albania (dove lavora per la tv locale), Roma (dove gestisce la sua scuola di danza) e Rimini (dove ci sono moglie e figlia). Kledi si è sposato il 28 giugno 2018 con Charlotte Lazzari, ballerina francese, di diciotto anni in meno di lui. Nel 2016 sono diventati genitori di una bambina, Leà.