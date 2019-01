Maria De Filippi, un gesto a C’è posta colpisce: ecco perché ha chiuso l’ultima busta

C’è posta per te, la storia di Leo e i suoi genitori protagonista della puntata di sabato 19 gennaio

L’ultima storia di C’è posta per te di sabato 19 gennaio ha visto protagonisti Leo e i suoi genitori. Una famiglia siciliana che si è trasferita in Belgio molti anni fa, ma i genitori sono tornati in Italia quando si sono trovati sommersi dai debiti. Hanno chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per Leo, il figlio maggiore dei tre. A lui avevano intestato un bar e un ristorante aperti per dargli un lavoro, ma le cose sono andate male. Litigavano spesso perché i conti del bar non tornavano. Il ragazzo non gestiva bene, secondo il padre, diceva che si sentiva pressato dal genitore. Hanno passato un periodo duro, il papà ha avuto sei infarti e I due a un certo punto si sono accorti che Leo cercava lavoro e casa e non l’hanno presa bene, ma poi tutto è tornato nella norma. I debiti del bar però avrebbe dovuto ripagarli e lui era d’accordo, ma ha rifiutato un favore a suo padre per una macchina. A quel punto, il padre ha tolto bar e ristorante al figlio e le ha intestate alla mamma, lasciando però i debiti al figlio. Da quel momento Leo ha iniziato a lavorare per un’altra persona, mentre i genitori hanno dovuto chiudere bar e ristorante e si sono trovati pieni di debiti.

Leo non perdona il padre a C’è posta per te, vuole chiudere la busta

Alla fine i genitori sono riusciti a trovare una soluzione e sono tornati a vivere in Italia, mentre Leo si è lamentato perché i suoi debiti non erano stati pagati. Da quel momento non ha più permesso ai suoi genitori di vedere sua figlia e ha chiuso i rapporti con loro. Leo avrebbe voluto riallacciare i rapporti con sua mamma, ma a patto che lasciasse il papà e naturalmente la donna non ha accettato. Aperta la busta, il padre ha spiegato al figlio che se avesse potuto lo avrebbe aiutato con i debiti. Ma più di tutto gli ha chiesto di tornare a essere una famiglia e permettere loro di fare i nonni. La mamma è scoppiata in lacrime e ha detto che sente molto la mancanza di suo figlio, che non si arrenderà neanche se dovesse andare male a C’è posta per te. Leo ha spiegato che con suo padre non andava molto d’accordo da sempre e ha lasciato intendere che non si sente totalmente responsabile per quei debiti nati col bar. Il ragazzo si è sentito trattato male dal padre e la situazione pare sia peggiorata quando hanno iniziato a lavorare insieme. Sembrava chiaro che non avesse intenzione di aprire la busta, però esclusivamente per il padre perché con la mamma ha detto di non avere rancori.

C’è posta per te, il padre colpisce tutti: “Aspetti che mi viene l’ultimo infarto?”

Maria ha provato a mediare tra Leo e suo padre, inutilmente forse. “L’ha fatto a posta tuo papà a far fallire il ristorante? È stato contento secondo te a non avere più niente?”, ha detto la conduttrice. “Ciò che lui ha fatto io non lo farò mai a mia figlia”, ha ribattuto il destinatario della busta. Intanto, dall’altra parte della busta suo padre ha detto una frase che ha colpito tutti: “Aspetti che mi viene l’ultimo infarto?”. Il ragazzo però ha raccontato un episodio particolare, di un regalo che gli ha portato suo fratello minore e lui che ha risposto dicendo che se volevano fargli un regalo, avrebbero potuto aiutarlo con i debiti. Pare che il padre abbia risposto così: “Ha guardato la lettera e ha detto ‘è a suo nome, di che le paga’. Dicendo così metti nella stessa situazione anche mia figlia”. La strada verso la pace tra Leo e suo padre sembrava difficile da percorrere, nella stessa sera in cui abbiamo visto una mamma rinascere grazie ai suoi figli.

Maria De Filippi chiude la busta tra Leo e suo padre, ecco perché

Maria ha provato a suggerire al suo ospite di esprimere i suoi sentimenti e i suoi pensieri verso suo figlio. Leo ha continuato a dire che suo padre ha fatto troppi sbagli. La compagna del ragazzo si è schierata con lui, ha detto che avrebbe appoggiato ogni sua decisione. Leo ha tentato di spiegare ulteriormente i motivi della sua scelta, anche parlando di episodi legati al passato tra sua mamma e suo padre. La donna però lo ha fermato chiedendo di non parlare di questi fatti e gli ha impedito di parlare, prendendo la parola. Leo ha chiuso la busta, ma non è riuscito a trattenere le lacrime. Così Maria ha fatto un ultimo tentativo: “Non chiudi la busta come chi solitamente sa di dare un dolore dall’altra parte ma è sereno. Tu non sei sereno. Capisco che tutti i giorni vedere dei debiti e vivere con dei debiti deve essere brutto. Pensare che quei debiti siano legati alla tua famiglia fa ancor più male. Però rimangono comunque i tuoi genitori”. Il ragazzo non si è lasciato convincere. Consolando i genitori, Maria ha spiegato che ha preferito non andare oltre perché il ragazzo “andava su cose che vi dispiaceva sentire”.