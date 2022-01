Giorgio Rocca, ex campione di sci azzurro, dopo essersi ritirato dalle competizioni sportive, si è messo a dare insegnamenti sulla neve. Tanti i vip che sono passati sotto il suo attento ‘monitoraggio’, acquistando un pacchetto di Ski Academy, sua creatura imprenditoriale con la quale mantiene la sua famiglia (ha tre figli). Da Belen Rodriguez a Maria De Filippi, passando per Michelle Hunziker e Diletta Leotta, sono tanti i personaggi noti che lo hanno contattato per imparare a ‘volare’ sulle montagne. Intervistato dal Corriere della Sera, l’atleta ha raccontato diverse chicche riguardanti i volti celebri sopracitati.

La Sky Academy offre servizi e insegnamenti nelle località più esclusive: St. Moritz, Crans Montana, la Val Gardena o la Val Badia. Rocca, nato a Coira, cresciuto a Livigno e residente a Lugano, da quando si è messo a dispensare dritte sulla neve ha conosciute diverse vip. A fine 2021 era a St. Moritz con Diletta Leotta. “Si vede che ha stoffa per lo sci”, ha chiosato, lodando la conduttrice catanese in forza a Dazn. A metà dicembre, ad Andermatt, ha dato lezioni a Michelle Hunziker, testimonial di Svizzera Turismo.

“Michelle – ha spiegato – ha uno stile vintage, ma si vede che è… svizzera. E ha subito chiesto consigli per migliorare”. Musica diversa con Belen Rodriguez. A detta di Rocca l’argentina non aveva per nulla voglia di impegnarsi sugli sci. E ha nemmeno una predisposizione spiccata per misurarsi con la neve. A spingerla, senza risultati entusiasmanti, sarebbe stato il suo ex marito, Stefano De Martino. Così Rocca sulla modella sudamericana: “Era spinta dall’ex marito, ma era poco portata e con zero voglia di apprendere”.

Parole al miele invece per Maria De Filippi che ha subito fatto capire di voler prendere le lezioni con estrema serietà, senza lasciare nulla al caso: “Non sono qui a spasso, devo imparare”, ha detto la conduttrice di Uomini e Donne all’ex campione che ha aggiunto: “Mitica: fumava in seggiovia, era determinata come nel lavoro”.

Giorgio Rocca, dai ricchi ha imparato l’arte imprenditoriale

Giorgio Rocca, a 35 anni, dopo il ritiro, ha dovuto reinventarsi. Per questo ha fondato Sky Academy. Lui insegna ai ‘ricconi’ (e non solo) a sciare, nel frattempo cerca di carpire i segreti dei loro successi imprenditoriali. “Scio con gente geniale che ha fatto fortuna. Ho imparato tanto, la carriera da imprenditore l’ho costruita tra skilift e funivie”, ha sottolineato nel corso della chiacchierata con il Corriere della Sera.

Quando gareggiava è più volte stato considerato come l’erede naturale di Alberto Tomba del quale dice: “È un amico? No, è il fuoriclasse che mi ha emozionato, nulla di più”.