Maria De Filippi in vacanza con un uomo speciale: le foto con Gabriele e i suoi amici

Maria De Filippi in vacanza con un uomo speciale e in allegra compagnia: pausa estiva immortalata dai fotografi

Tra un programma e l’altro Maria De Filippi si è anche concessa una breve pausa in queste settimane. La conduttrice di Uomini e Donne, infatti, ha passato alcuni giorni al mare ad Ansedonia (Grosseto), dove ha casa. Con lei, però, c’era anche un allegra combriccola ed un uomo speciale. Nessun amante segreto, ovviamente, perché si tratta di suo figlio, Gabriele Costanzo, che in vacanza con sua madre si è portato gli amici. I momenti spensierati passati in barca e le escursioni fatte da Maria e Gabriele sono stati immortalati dai fotografi e pubblicati dal settimanale Chi che, nell’ultimo numero in edicola, ha voluto raccontare in questo modo un lato inedito della conduttrice.

Maria De Filippi, fisico da urlo e vacanze col figlio: ad Ansedonia anche gli amici di Gabriele

È una Maria De Filippi in ottima forma quella che vediamo nelle immagini pubblicate in esclusiva da Chi. Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto il fisico della conduttrice di Canale 5 non abbia nulla da invidiare a quello delle ventenni. Giovane, inoltre, Maria De Filippi pare essere anche nell’animo, tant’è che la stessa tra gli amici del figlio, in barca, si confonde senza alcuna difficoltà. Ma la maggiore complicità, come testimoniano le foto, Maria dimostra di averla con Gabriele. Uniti e sorridenti, infatti, non c’è uno scatto dove i due appaiono in disaccordo.

Maria De Filippi a Temptation Island: dietro le quinte sempre a lavoro

Questa è stata sicuramente un’estate molto impegnativa per Maria De Filippi. A parte qualche piccola pausa, infatti, la conduttrice di Uomini e Donne non si è fermata un momento. Pur non apparendo mai in video, per esempio, a Temptation Island la moglie di Costanzo si è data tantissimo da fare dietro le quinte. Tutto passava al suo vaglio prima di essere mandato in onda e forse proprio questo, alla fine, è stato l’ingrediente principale che ha contribuito a far raggiungere un successo senza precedenti al programma.