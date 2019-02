C’è posta per te: la storia di Francesca e Angelo

A C’è posta per te stasera la storia di un amore contrastato, di una coppia, quella formata da Francesca e Angelo. Entrambi si sono presentati per avere il perdono dei genitori di lui (e i suoceri di lei), da sempre contrari a questa unione. Nonostante tutto, però, Angelo e Francesca si vogliono sposare, ed proprio quest’ultima a scrivere a Maria De Filippi per provare a far cambiare idea ai suoceri. Quello che i signori non hanno mai accettato è che il figlio avesse deciso di mettersi con l’ex compagna del suo amico, più grande di lui di ben 13 anni. Convincerli ad aprire la busta non è stato facile, tanto che Maria ha dovuto fare ricorso al suo ruolo di madre per riuscirci.

Maria De Filippi a C’è posta per te tira in ballo il figlio Gabriele e la fidanzata: poi si corregge per evitare fraintendimenti

Dei genitori di Angelo quella ad essere più irremovibile nella sua posizione, fin da subito in realtà, è stata la mamma. Maria De Filippi, ad un certo punto, per cercare di far cambiare idea alla donna, ha pure tirato in ballo Gabriele, suo figlio. L’esempio fatto da Maria, al di là della storia in sé, ha molto divertito il pubblico. “Se io non sopporto la fidanza di mio figlio, può succedere” ha esordito dicendo la moglie di Costanzo che, per evitare disguidi e fraintendimenti, ha poi aggiunto in tono ironico: “Oh non è questo il caso… perché non sia mai qua cosa succede”.

C’è posta per te, colpo di scena finale: dopo il rifiuto Maria De Filippi riesce ad avere la meglio

La storia di Angelo e Francesca, comunque, ha avuto il suo lieto fine. I genitori di lui, dopo aver lasciato lo studio senza incontrare il figlio, sono stati raggiunti da Maria che, di fatto, è riuscita a far cambiare loro idea. Cosa gli abbia detto la conduttrice, però, non lo sappiamo. Quest’ultima ha lasciato lo studio e, nel silenzio più totale, è poi rientrata accompagnata dai due signori (che non hanno detto niente ed hanno accettato di riabbracciare il figlio).