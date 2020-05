Maria De Filippi e l’ex Padre Natura di Ciao Darwin: retroscena Trono UeD

Maria De Filippi e Filippo Melloni, l’ex Padre Natura di Ciao Darwin: retroscena su Trono UeD

Filippo Melloni, ex Padre Natura di Ciao Darwin, si è confessato a Fanpage.it raccontando diversi aneddoti sulla sua vita privata. Tra questi anche un colloquio avuto con Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne per sbarcare sul trono più ambito della televisione italiana. Di recente il giovane è inoltre tornato sulle pagine di cronaca del Bel Paese, replicando, a distanza di un anno, agli haters per le critiche ricevute per il suo aspetto fisico. Tutto è cominciato quando è apparso nello show di Paolo Bonolis. Molti utenti lo hanno raggiunto sul web, insultandolo e sostenendo che fosse troppo magro (in particolare sono state prese di mira le sue gambe).

L’ex Padre Natura e le critiche: “In me è scattato un meccanismo”

“In me è scattato un meccanismo di difesa. Non mi sono sentito umiliato, ma un po’ di frustrazione c’è stata: ero molto contento di questa esperienza televisiva ma la soddisfazione è stata un po’ oscurata da quello che è accaduto dopo”. Così Filippo a Fanpage.it. Melloni quindi ha proseguito dicendo che fa “questo problema con le gambe lo ha sempre avuto”. Dall’altro lato rimarca: “Nulla di quello che ho fatto era teso a compiacere gli altri. Non voglio che dal mio post passi il messaggio che sia necessario dare così tanta importanza all’aspetto fisico. Con il mio fisico lavoro, certo, ma resto uno studente di medicina. Sono all’ultimo anno, sarò un dermatologo.” Melloni ha infine rimarcato che il lavoro svolto in palestra sulle sue gambe lo avrebbe comunque fatto. Insomma che non passi che gli haters hanno avuto la meglio e lo hanno fatto cambiare. Si passa al capitolo Uomini e Donne…

“Ho parlato con Maria De Filippi per il trono di Uomini e Donne”

Oggi l’ex Padre Natura è felicemente fidanzato. La relazione è decollata a luglio 2019. Dunque niente trono di Uomini e Donne. E pensare che ci fu molto vicino: “Sono stato vicino a fare il tronista subito dopo Ciao Darwin. Ho fatto diversi colloqui, ho parlato anche con Maria De Filippi ma poi hanno ritenuto che non fossi compatibile con il format. Forse sono troppo quadrato e preciso per quel tipo di ruolo.”