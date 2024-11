Maria De Filippi, ecco la verità sul patrimonio: cifre e guadagni reali

Di recente Maria De Filippi, che mai interviene per raccontare le sue faccende private, ha fatto uno strappo alla regola. Praticamente obbligata dopo che un sedicente informato dei fatti, in rete, andava dicendo peste e corna sull’eredità di Maurizio Costanzo. La conduttrice pavese ha spiegato di avere querelato tale persona e che, in realtà, lei ha persino rinunciato al lascito di suo marito, lasciando i beni che le sarebbero spettati ai figli del compianto giornalista. Insomma, Maria non ha nemmeno voluto ciò che avrebbe potuto intascarsi, preferendo elargire le ricchezze alla prole di Maurizio, ossia Saverio e Camilla (nati dal matrimonio del conduttore con Flaminia Morandi) e Gabriele (figlio adottato assieme alla De Filippi). Dunque qual è oggi il patrimonio di ‘Queen Mary’.

A fare i conti in tasca al volto Mediaset ci ha pensato il magazine Oggi, che ha appunto sottolineato che è vero che Maria ha rinunciato all’eredità di Costanzo, aggiungendo che attualmente lei detiene personalmente il 50% della Fascino PGT, società di produzione televisiva che ‘confeziona’ i programmi condotti da lei stessa come Amici, Uomini e Donne, Temptation Island, C’è Posta Per Te etc etc. Il restante 50% della società è controllato da Mediaset.

Come vanno gli affari? Benone. Nel 2023 la Fascino PGT ha girato un dividendo di oltre 4 milioni di euro grazie agli 8 milioni di utili realizzati. E pure nei due anni precedenti, ossia nel 2022 e nel 2021, le casse della realtà imprenditoriale erano piene, con utili pari a 12 milioni. In quei casi il dividendo della conduttrice pavese superava i 3 milioni.

La Fascino PGT è stata messa in piedi nel lontano 1982. Inizialmente avrebbe dovuto pensare a produrre soltanto il Maurizio Costanzo Show. Poi invece è cresciuta a dismisura e oggi ‘confeziona’ quasi tutti gli show di punta di Canale 5, che altro non sono che quelli timonati da ‘Queen Mary’. Dunque, ecco l’eredità, se così si può dire, raccolta dalla conduttrice da Costanzo. Oggi alla Fascino ci lavora anche il figlio adottivo della De Filippi, Gabriele. Fino all’anno scorso era presente anche il fratello di Maria, Giuseppe, nel ruolo di consigliere e amministratore delegato.

Tornando all’eredità legata ai beni di Costanzo e lasciati ai figli, si parla di alcune proprietà immobiliari, tra cui due appartamenti a Roma di cui alla De Filippi è intestata solo la nuda proprietà, la villa con vista mare che sorge ad Ansedonia e una tenuta agricola in provincia di Grosseto. Inoltre ci sono i diritti d’autore dei libri, delle trasmissioni tv e dei testi musicali del conduttore.

Nel complesso, il tutto ammonterebbe a circa una decina di milioni di euro, cifra ben lontana dai 70 milioni che qualcuno ha sussurrato, evidentemente non ben informato. La stessa De Filippi, in tempi non sospetti, ha riferito che quella maxi cifra circolata su alcuni giornali è frutto di una ricostruzione fantasiosa.