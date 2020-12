Maria De Filippi e Zorzi, Fulvio Abbate tuona sull’incontro: cosa ha detto

Toc toc, sono Maria De Filippi. L’intervento al Grande Fratello Vip della conduttrice pavese (ha avuto luogo lungo la diretta del 28 dicembre 2020), che prima di augurare un in bocca al lupo a tutti gli inquilini della Casa ha avuto un colloquio con Tommaso Zorzi, ha innescato una miriade di reazioni da parte dei telespettatori che sui social si sono sbizzarriti a lodare la moglie di Maurizio Costanzo. Tra gli ex partecipanti dello show si è levata invece una voce fuori dal coro. Di chi si tratta? Non poteva che essere Fulvio Abbate che non ha particolarmente apprezzato l’incontro tra l’influencer milanese e Maria.

“Tommaso Zorzi che davanti a Maria De Filippi si trasfigura commosso come la pastorella di Lourdes con la Madonna mi è sembrata una scena davvero imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi”. Così ha tuonato lo scrittore, attraverso un cinguettio su Twitter.

Tommaso Zorzi che davanti a Maria De Filippi si trasfigura commosso come la pastorella di Lourdes con la Madonna mi è sembrata una scena davvero imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi. @GrandeFratello #gfvip2020 #zorzi #fulvioabbate #mariadefilippi — Fulvio Abbate (@fulvioabbate) December 29, 2020

Inutile dire che la fanbase di Tommaso non ha gradito la sferzata ed ha contrattaccato, dando del rosicone ad Abbate. Così quest’ultimo ha ribattuto sfoderando uno dei suo temi cari, ossia una certa allergia ai seguaci degli influencer che spopolano su Instagram e più in generale sulle piattaforme del web:

“D’altronde, se in cima all’orizzonte culturale loro ci sono le Kardashian, c’è nulla da aspettarsi. Unica categoria di giudizio di fronte a un’affermazione critica sostenere che l’altro “rosichi” (sic). Nutrie irrecuperabili”.

D'altronde, se in cima all'orizzonte culturale loro ci sono le Kardashian, c'è nulla da aspettarsi. Unica categoria di giudizio di fronte a un'affermazione critica sostenere che l'altro "rosichi" (sic). Nutrie irrecuperabili. #nutrie #nutrieanalfabete — Fulvio Abbate (@fulvioabbate) December 29, 2020

Non è da escludere che nelle prossime puntate Signorini and Co. possano architettare un confronto tra Abbate e Zorzi. Vista l’abile capacità di entrambi nell’arte oratoria, laddove lo scambio di opinioni dovesse essere organizzato, si prevedono scintille.

Maria De Filippi e il mancato saluto a Sonia Lorenzini

Quando la De Filippi è apparsa a tutti gli inquilini, c’è stato un saluto collettivo. Maria, poi, man mano che ha snocciolato il suo discorso, si è soffermata a salutare direttamente alcuni ‘Vip’ con cui ha avuto a che fare in passato. Tra questi Stefania Orlando, di cui è stata testimone di nozze (quando si sposò con Andrea Roncato), Samantha De Grenet, Andrea Zelletta e altri.

A non aver ricevuto nessuna menzione Sonia Lorenzini. In molti si sono chiesti perché, visto che a Uomini e Donne è stata sia tronista sia corteggiatrice. Che Maria ce l’abbia con lei per motivi misteriosi? Difficile, assai più probabile che semplicemente, tra tanti personaggi che le si sono mostrati innanzi tutti assieme, si sia soltanto scordata di citarla.