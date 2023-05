ItaliaOggi.it fa i conti in tasca alla regina della televisione Maria De Filippi, e mai appellativo avrebbe potuto essere più azzeccato. Secondo le ultime stime, la casa di produzione della conduttrice, la Fascino (di cui il 50% è controllato da lei, l’altro 50% da Mediaset) ha registrato numeri record lo scorso anno. L’esercizio 2022 si è infatti chiuso con risultati davvero spettacolari: si parla di ben 75,3 milioni di euro di ricavi (corrispondenti ad un +14,8% rispetto all’anno precedente) e di 11,8 milioni di utili (nel 2021 erano stati di 6,4 milioni).

Sono numeri che consolidano ulteriormente un patrimonio gia di per sé ingente: si parla di 40 milioni di euro, che soltanto un anno fa era di “soli” (si fa per dire…) 33,2 milioni. Come sottolineato dal giornale economico, se l’assemblea dei soci decidesse di distribuire tutti gli utili in dividendi, ciò comporterebbe ulteriori 5,9 milioni di euro per le tasche di Maria De Filippi. Si tratta di uno scenario di fatto molto probabile, visto che si è già presentato in passato. In una situazione simile, sommando tutti i dividendi aziendali accumulati nel corso degli ultimi tre anni, il totale dei dividendi per il volto Mediaset ammonterebbe a ben 11,6 milioni di euro. E le belle notizie non finiscono certo qui.

Le prospettive future di Maria De Filippi

Il successo della presentatrice è sulla carta praticamente inarrestabile. Forte di un pubblico a dir poco affezionato, che da anni le regala immense soddisfazioni in termini di share rispetto alla concorrenza, Maria De Filippi non sembra avere alcuna intenzione di prendersi una pausa. Anche per la prossima stagione televisiva, sono confermatissimi tutti i suoi programmi di punta (Uomini e Donne, Tu sì que vales, C’è posta per te e Amici) ai quali però sarà necessario aggiungere anche Temptation Island, che dopo lo stop del 2022 è pronto a tornare in onda questa estate. L’unica vera incognita per il momento è la messa in onda della nuova edizione de La Talpa, che avrebbe dovuto esseere curata dalla sua Fascino: dello show si parla da mesi, ma una data di messa in onda in realtà ancora non è stata confermata.

Ciliegina sulla torta e ulteriore fonte di guadagni per la De Filippi è infine la sua casa discografica 21 Co, fondata lo scorso anno per aiutare il lancio e la promozione di alcuni dei talenti usciti da Amici. Di quest’ultima azienda, la conduttrice è azionista al 40%. Mica male!