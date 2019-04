Maria De Filippi e Raffaella Carrà: liti? La cantante svela la verità

Maria De Filippi ospite nel nuovo programma di Raffaella Carrà “A raccontar comincia tu”: dissapori e liti tra le due in passato? La conduttrice 75 enne svela tutta la verità

Tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo di Raffaella Carrà. La conduttrice 75 enne è apparsa in gran forma alla presentazione di A raccontare comincia tu, il nuovo talk in onda in prima serata su Rai Tre dal 4 aprile che la vedrà protagonista e in cui sbarcherà anche Maria De Filippi. A proposito di Queen Mary: che cosa c’è di vero sulle voci che la vorrebbero non in ottimi rapporti con la Raffaella nazionale? Ha risposto anche a questo la Carrà, visto che negli scorsi giorni è tornato d’attualità l’argomento che mormora di presunte liti e punzecchiature nel passato tra lei e la moglie di Maurizio Costanzo.

“Non ho mai litigato con Maria, ci siamo incontrate solo una volta, 15 anni fa”

“Non ho mai litigato con Maria, ci siamo incontrate solo una volta, 15 anni fa ai Telegatti, non capisco perché si dica in giro che ‘così faremo pace’“, ha detto durante la conferenza stampa Raffaella Carrà, riferendosi alla futura ospitata della De Filippi e chiarendo che, in realtà, le voci su presunti dissapori non hanno fondamento. Dunque non c’è e non c’è stata alcuna ruggine. Anzi i rapporti sono buoni tanto che ci potrebbe essere uno ‘scambio’: Maria da Raffaella, Raffaella da Maria, magari ad Amici. Cosa ne pensa la Carrà? “Rispondo diplomaticamente: se la De Filippi me lo chiederà ci penserò. Lì c’è una grande energia quindi grande ansia, vedremo“.

A raccontare comincia tu: molti big tra gli ospiti

Per quanto riguarda A raccontare comincia tu, la Carrà ha raccontato che “l’unico personaggio che ha detto ‘no’ è stato Roberto Benigni” per impegni di lavoro già presi in precedenza. “Peccato, mi sarei divertita molto”, ha commentato Raffaella che tuttavia potrà contare su molti altri pezzi da novanta per le interviste. Si tratta di big come Fiorello, Sophia Loren, Riccardo Muti, Leonardo Bonucci e Paolo Sorrentino.