Raffaella Carrà torna in tv: nuovo programma e affondo sui reality

Raffaella Carrà torna in tv con un nuovo programma su Rai3 e non fa sconti ai reality: “Oggi vedo naufraghi con un filo nel sedere, evidente che lo vogliono mostrare”

Raffaella Carrà è pronta a tornare in Tv. Dal 28 marzo sarà al timone di un programma di interviste che andrà in onda su Rai 3, dove incontrerà dei grandi personaggi del nostro tempo. A dare l’annuncio è stata la stessa 75enne ballerina bolognese che ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair (in edicola da mercoledì 13 febbraio). Durante la chiacchierata con la testata la Carrà ha inoltre affrontato molti temi legati al piccolo schermo contemporaneo, non facendo mancare nette critiche nei confronti dei reality. “Lo spettacolo, saranno le parole (riferendosi al suo nuovo programma, ndr) e in questo momento di omologazione anche televisiva, di reality tutti uguali fatti di nulla, che portano in primo piano la superficialità, una trasmissione di parola, di scambio e di confessioni, mi sembra sia qualcosa di giusto”.

Pippo Baudo e Raffaella Carrà: differenza di vedute

Raffaella spiega la differente visione rispetto all’amico e collega Pippo Baudo circa la presenza e l’assenza dalla tv. “Con Pippo Baudo ne ho discusso tante volte. La mia teoria è opposta alla sua: ogni tanto, soprattutto se sei una donna, ti devi togliere dai piedi. Se sei sempre lì non ti rinnovi mai. Sempre la stessa faccia, la stessa espressione, lo stesso birignao. La tv, per farla bene, devi vederla anche da fuori”. La Carrà aggiunge che per fare buona tv bisogna capire e conoscere “chi c’è per strada, chi ha le mani sul telecomando e la sera sceglie proprio te”. E a forza di stare lontani dal teleschermo non c’è il rischio che qualcuno si dimentichi di te? “Se vai via per uno o due anni non succede niente. E se si scordano di te, significa che forse della tua presenza si poteva fare a meno.”

“Non giudico perché non sono mai stata moralista, però…”

Raffaella torna poi sui reality odierni senza fare sconti. “Oggi in tv vedo naufraghi con un filo nel sedere […] Non giudico perché non sono mai stata moralista, però che vogliano mostrare filo e capezzolo è evidente. (…) Forse anche a noi l’avrebbero fatto passare, ma il punto è che non piaceva a me”, ha detto, riferendosi con ogni probabilità all’Isola dei Famosi.