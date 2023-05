Maria De Filippi e le voci di ritiro dalla tv: cosa sta succedendo

Negli scorsi mesi, dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, si è parlato a lungo della possibilità che Maria De Filippi lasciasse la televisione per ritirarsi a vita privata. Indiscrezione che fino a oggi non era mai stata confermata ma nemmeno smentita dalla conduttrice. Una cosa è certa: si è da poco conclusa questa difficile stagione televisiva per Maria De Filippi che si prepara a vivere la prima estate senza Maurizio Costanzo. Secondo i programmi della conduttrice una volta terminato Temptation Island la De Filippi si godrà qualche giorno di riposo per poi dedicarsi alle registrazioni delle prossime puntate di Tu Si Que Vales. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno però riportato la possibilità per la conduttrice di ritirarsi dalla conduzione dei suoi programmi per dedicarsi solo ed esclusivamente alle produzioni. Ecco cosa sappiamo.

Nuovo ruolo manageriale per Maria De Filippi?

Stando a quanto si dice nelle ultime ore Maria De Filippi non ha alcuna intenzione di lasciare il mondo della televisione e per la prossima stagione tornerà a condurre tutti i suoi programmi di punta sulla rete del Biscione. Continueremo quindi a vedere Queen Mary al timone di programmi come Amici, C’è Posta per Te e Uomini e Donne ma non solo. È confermata anche la partecipazione della conduttrice alla prossima stagione di Tu Si Que Vales.

Ultimamente però nei corridoi dell’azienda del Biscione si sussurra che Maria De Filippi potrebbe rafforzare la sua storica collaborazione con la rete di Pier Silvio Berlusconi nel nuovo corso imprenditoriale di Mediaset: “Maria ancora una volta sarà in prima linea con i suoi contenuti e chissà che per lei non arrivi anche un ruolo da manager”. Un grande impegno e un altrettanto grande possibilità quella che pare si stia aprendo per Maria De Filippi: chissà se la presentatrice sarà costretta a scegliere tra la promozione e la conduzione delle sue trasmissioni.

La lettera di Ezio Greggio

Ai tempi in cui circolavano queste indiscrezioni Novella 2000 aveva pubblicato una lettera che Ezio Greggio aveva indirizzato alla collega, firmandola a nome di tutti coloro che lavorano in Mediaset. Nella missiva Greggio invitava Maria De Filippi a non lasciare la televisione e la incoraggiava spingendola a farsi forza: “Cara Maria, Roberto Alessi e il suo giornale Novella 2000 mi hanno chiesto di scriverti una lettera che interpreti il sentimento di tutti noi, tuoi colleghi ed amici in questo momento così triste e difficile della tua vita. Immagino il vuoto che di colpo si è creato nelle tue giornate. Perché ti lascia sgomento, sapere che una persona fondamentale che hai nel cuore e che stimi di colpo non c’è più”. Così Ezio Greggio aveva iniziato la lettera dedicata all’amica e collega.

“Anche se non ci vediamo da tanto tempo, cara Maria, ho percepito da lontano questo tuo momento di scoramento. Ho letto qua e là della tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro. Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento. Io, a nome di tanti tuoi amici, ti dico che si deve andare avanti, che devi continuare. Lo devi a una platea sterminata che ti segue, lo devi ai centinaia di talenti che aspettano l’occasione che gli darai sul tuo palcoscenico per emergere e coronare i loro sogni“. Greggio ha poi voluto ricordare la prima apparizione di Maria De Filippi in televisione dopo la morte del marito Maurizio Costanzo: “Ti ho rivisto in onda dopo la pausa doverosa e rispettosa in televisione e ho letto nei tuoi occhi quella malinconia che nasce da una perdita così grande“.

Infine ha voluto anche ricordare un momento molto divertente che lo ha visto partecipe insieme al collega di una vita Enzo Iacchetti nello studio di C’è Posta per Te: “Come quando venivamo io ed Enzo a C’è Posta per te, travestiti da baldracconi, e tante volte Maurizio appena lo sapeva veniva in trasmissione, si metteva dall’altra parte della busta per fare casino con noi che raccontavamo di essere state sue fidanzate“.