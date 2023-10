Maria De Filippi e Ferilli sontuose a Tsqv: marca e prezzo degli abiti

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi unite da una profonda amicizia e anche per la passione per gli abiti di alta moda. Per la puntata di Tu sì que vales in onda il 7 ottobre 2023, entrambe hanno scelto dei capi d’abbigliamento a tinte rosa. L’attrice romana, come sempre, ha optato per un vestito, mentre la conduttrice pavese ha sfoderato uno dei suoi tailleur. Stavolta però non ha indossato prodotti griffati Alexander McQueen, stilista britannico che ama. Si è affidata a Etro, storica azienda tessile milanese fondata da Gimmo Etro nel 1968.

Sontuosa la giacca lucida rosa, con fantasie floreali, abbinata ai pantaloni. Come prevedibile non si tratta di capi d’abbigliamento accessibili a tutti. Anzi se li possono concedere solo i super ricchi. Il blazer monopetto lo si può acquistare sborsando la bellezza di 1.450 euro. Per mettersi nel guardaroba anche i pantaloni, in totale, si devono sganciare circa 2 mila euro, non proprio noccioline.

L’abito di seta incrociato che ha indossato Sabrina Ferilli è invece una creazione di Tom Ford. Non è chiaro il prezzo, ma è certo che si è oltre i 2 mila euro. Pure in questo caso, non si tratta di noccioline.

Il legame oltre la tv di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Le due star della tv hanno un rapporto che va al di là delle telecamere e del lavoro professionale in tv. Maria e Sabrina infatti si frequentano anche privatamente. Entrambe dimorano a Roma. In più occasioni, pur mantenendo riserbo sulla loro amicizia e quindi senza svelare dettagli particolari, hanno sottolineato quanto siano legate da profonda stima, rispetto e affetto.

La De Filippi ha un rapporto speciale di amicizia anche con un altro giudice di Tu si que vales, vale a dire Luciana Littizzetto. Pure la comica torinese ha narrato in svariate interviste che la conduttrice pavese è una persona assai preziosa su cui contare nei momenti no oppure quando c’è bisogno di un consiglio. Maria ha parecchia confidenza e un ottimo legame anche con Rudy Zerbi e Gerry Scotti.