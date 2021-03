Maria De Filippi e Barbara d’Urso: nuovi retroscena su veto e comunicato

Cosa c’è dietro il comunicato di Fascino dopo la decisione di agire contro Pietro Delle Piane? Sono noti gli avvenimenti dell’ultima settimana, dopo che il compagno di Antonella Elia ospite a Live – Non è la d’Urso ha dichiarato di avere recitato un ruolo a Temptation Island. L’uomo ha lasciato intendere che quello che ha fatto durante il programma del viaggio dei sentimenti era tutto scritto dagli autori. Dopo le sue dichiarazioni è stato smascherato con una serie di filmati su tutti i profili social ufficiali dei programmi della De Filippi nei quali Pietro si è lasciato andare a delle dichiarazioni abbastanza vergognose nei confronti della single Beatrice.

L’azienda della De Filippi, che oggi non va in onda per rispetto della giornata in memoria delle vittime da Covid-19, ha dato mandato ai suoi legali di procedere legalmente contro di lui e ha contestato fermamente la veridicità di tale grave esternazione. Molti, alla fine del comunicato, hanno visto una chiara frecciatina a Barbara d’Urso per le tardive precisazioni arrivate solo dopo avere appreso dell’imminente denuncia. TvBlog ha svelato delle cose in merito a tutto questo.

Secondo il portale, Fascino ha voluto sottolineare con quel comunicato come sia importante un gioco di squadra tra programmi e volti Mediaset che, però, non vada a denigrare o intaccare il lavoro altrui. Inoltre, sembra che il comunicato sia stato fatto più verso VideoNews che verso la padrona di casa di Live.

Barbara d’Urso, tutta la verità sul veto imposto da Maria De Filippi

Si è tanto discusso di un veto imposto da Maria De Filippi su Barbara d’Urso. Secondo indiscrezioni, la conduttrice di Uomini e Donne avrebbe ottenuto da Mediaset una clausola nel suo contratto che proibisse a Carmelita di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni.

Blogo ha sottolineato che non esisterebbe un veto per il quale nei programmi di Barbara non debbano andare ospiti personaggi di Uomini e Donne, C’è Posta Per Te, Amici e Temptation Island. Sarebbe stata redatta una lettera riservata, alcuni anni fa, in cui si chiedeva semplicemente lavoro di squadra, senza screditare il lavoro delle altre strutture aziendali.

Maria De Filippi lascia Canale 5? L’indiscrezione ha un certo fondamento

Come è noto il contratto di Maria De Filippi con Mediaset scade a giugno prossimo. Dagospia, nei giorni scorsi, ha instillato il dubbio che la conduttrice possa rinnovare il suo contratto con l’azienda alla luce degli ultimi accadimenti con la d’Urso.

Blogo riporta che l’ipotesi di un addio non è poi così tanto lontano. L’ultima decisione spetterà alla De Filippi. I suoi programmi potrebbero rimanere su Canale 5 ma guidati da altri volti, dal momento che Mediaset è proprietaria di Fascino per il 50%, mentre l’altro 50% è della moglie di Costanzo.