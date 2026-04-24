Maria De Filippi e Barbara d’Urso, i problemi tra loro iniziarono per Pietro Delle Piane: nuove rivelazioni

Altro caos a Mediaset: l’azienda, che nei mesi scorsi ha dovuto affrontare le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo e il relativo “caso Alfonso Signorini”, ora ha un’altra brutta gatta da pelare. Barbara d’Urso ha denunciato il Biscione. Dalle indiscrezioni filtrate, è anche emerso che gli ultimi anni di “Barbarella” al servizio della tv berlusconiana sono stati segnati da un presunto gelo con Maria De Filippi. Si è persino parlato di “liste di approvazione” ai danni di d’Urso.

In particolare, c’è chi nel ricostruire la vicenda ha raccontato che gli ospiti della conduttrice campana, prima di sbarcare nelle trasmissioni, dovevano avere l’ok della Fascino Pgt, ossia la società di produzione di “Queen Mary”. La voce è stata smentita seccamente dalla Fascino Pgt stessa che ha sottolineato che sul tema non c’è nulla di vero. Quindi? Che cosa è accaduto tra d’Urso e De Filippi? Fanpage.it ha scavato e ha trovato il cosiddetto caso zero che avrebbe causato malumori, vale a dire quello in cui fu protagonista Pietro Delle Piane.

Ci sarebbe Pietro Delle Piane all’origine dei problemi tra Maria De Filippi e Barbara d’Urso

Rapido riassunto della vicenda: il 15 marzo 2021 Pietro Delle Piane, dopo aver partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzata Antonella Elia, fu ospite a “Live – Non è la d’Urso”. E qui scattò il patatrac: l’attore affermò che nel reality delle tentazioni aveva seguito un copione. Apriti cielo! Come aveva seguito un copione? Dunque il programma è truccato e non c’è nulla di spontaneo? Per prevenire tali dubbi nei telespettatori, la Fascino Pgt intervenne immediatamente e chiamò in diretta la produzione di “Live – Non è la d’Urso”, che era sotto l’ombrello della testata VideoNews, e pretese che venisse messa una pezza a quanto esternato da Delle Piane.

d’Urso, dopo essere stata informata di quanto accaduto, in diretta si rivolse a Delle Piane e ai telespettatori scandendo queste parole: “Prima Pietro ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma, non è copionato. Questo lo sappiamo, ho tentato, appena ho sentito la parola Temptation Island, di dire non parliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai”.

La nota di Witty Tv

Ormai, però, il danno era stato fatto. Tra l’altro, ha spiegato sempre Fanpage.it, La Fascino Pgt di Maria De Filippi strigliò VideoNews e non personalmente d’Urso. Il giorno dopo il fattaccio di Delle Piane, su Witty TV, ossia il sito ufficiale di tutti i programmi di Fascino, furono pubblicati i filmati integrali di Delle Piane a Temptation Island. Una scelta che servì come prova e che mostrò come l’attore non avesse recitato un copione.

Fascino Pgt scrisse inoltre che avrebbe agito legalmente contro l’allora fidanzato di Antonella Elia, aggiungendo che c’era stato “stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”. Insomma, l’attacco a “Live – Non è la d’Urso” fu tutt’altro che velato.

La spiegazione della nota con “stupore”

Ora, delle fonti hanno confermato a Fanpage.it che il riferimento allo “stupore” era legato alla gestione del blocco di Delle Piane, con una responsabilità attribuita più a VideoNews, che ne aveva curato la produzione, che a Barbara D’Urso in sé. Dopo la vicenda dell’attore, Fascino Pgt avrebbe fatto fatica a non mettere particolare attenzione sui personaggi orbitanti nel suo universo e invitati nelle trasmissioni “d’ursiane”.

In effetti, a ben vedere, prima del caso Delle Piane, molti vip e vippini dei programmi “mariani” andavano regolarmente ospiti da d’Urso, come ad esempio Gemma Galgani, Giorgio Manetti, Giulia De Lellis, Andrea Damante e altri. Dal caso Delle Piane, qualcosa sarebbe invece cambiato.