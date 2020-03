Maria De Filippi: “Dietro le quinte di Amici difficile” e su Tina: “Esagera”

Maria de Filippi ospite a Che tempo che fa: la conduttrice a ruota libera su vita lavorativa e privata

Maria De Filippi in onda per la terza sera di fila. Dopo aver debuttato con Amici 2020 su Canale5, essere tornata in tv con C’è Posta per Te, questa sera è stata ospite nel salotto di Fabio Fazio su Rai2 a Che tempo che fa. Tanti i temi affrontati. Visibilmente stranita per l’assenza di pubblico nello studio del talk show, la regina di Canale 5 si è aperta completamente e ha raccontato alcuni retroscena dei suoi programmi di punta. Il rapporto con gli opinionisti di Uomini e Donne, il dietro le quinte di Amici e il ruolo dei vincitori nel mondo della musica, il recente intervento delle Sardine nella prima puntata del serale del talent. Non sono mancate alcune domande su Maurizio Costanzo e sulle recenti dichiarazioni di Maria in merito a Sanremo. Ma scopriamo insieme cos’è accaduto nel dettaglio.

“Ad Amici io assisto alla trasmissione, è complicato. Tina? Le chiedo di non esagerare”

“Mi fa impressione non salutare. È strano, rimbomba la voce. Se non fosse per gli autori e i cameraman sembrerebbe una semplice chiacchierata in un altro posto”, ha esordito Maria entrando nello studio del talk show. Ricordiamo che alcune trasmissioni stanno andando in onda senza pubblico per via dell’attuale emergenza del Coronavirus. In seguito, la conduttrice si è lasciata andare ad alcune confidenze inerenti i programmi con cui va in onda in Mediaset. “A C’è posta per te conosco la persona che sta per entrare, conosco da mesi la sua storia, mentre per quanto riguarda Amici il discorso è più complesso. Il dietro le quinte è molto difficile, conosco i ragazzi, le esibizioni con le quali andranno in scena ma fondamentalmente io assisto alla trasmissione“. La conversazione si è poi spostata su un altro programma di grande successo, ovvero Uomini e Donne. In merito a Tina Cipollari ha confessato: “La gente che guarda pensa che ci sia un copione. A volte, prima di iniziare a registrare, prego Tina di non esagerare perché poi devo tagliare. Ora ho trovato una soluzione, le chiudo l’audio del microfono“.

Sanremo e il primo contatto di Costanzo

La conduttrice ha poi fatto chiarezza sulle recenti dichiarazioni fatte su una possibile conduzione del Festival di Sanremo accanto alla Ferilli: “L’idea di presentare con Sabrina tutta la vita, ma non era una candidatura”. Infine il retroscena su Maurizio: “Non volevo trasferirmi, non volevo lasciare Pavia, era la mia nicchia, non volevo abbandonare gli amici, la mia casa. Ci ho messo un mese ad accettare il primo lavoro offerto da Maurizio“.