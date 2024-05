Maria De Filippi da urlo ad Amici col mini abito: marca e prezzo

Maria De Filippi, tanto per cambiare, fa tendenza. Durante la semifinale di Amici 23, in onda domenica 12 maggio in prime time su Canale Cinque, la conduttrice pavese si è presentata in studio con un mini abito con stampa che non è passato inosservato. Trattasi di un capo griffato Alexander McQueen, lo stilista preferito da “Queen Mary”. Da sempre, per le occasioni televisive importanti, il volto Mediaset sceglie di indossare vestiti partoriti dal genio britannico, che è stato una delle figure più influenti della moda contemporanea, capace di confezionare prodotti moderni e innovativi. Ma non alla portata di tutti, visto che le sue creazioni sono alquanto care e, quindi, accessibili solamente a coloro che godono di una abbondante agiatezza economica.

In particolare, Maria De Filippi, per il penultimo atto della 23esima edizione di Amici, ha optato per il miniabito nero con motivo Ethereal Orchid in jacquard rosso. Il capo, a girocollo, presenta maniche corte e gonna svasata con lunghezza sopra il ginocchio. Completa il modello la chiusura laterale con zip. Nel dettaglio, trattasi di un vestito lavorato a maglia, impreziosito dalla stampa sul davanti e aderente perfettamente alla vita. Per quel che riguarda i materiali, la chicca è fatta per l’81 per cento di viscosa, per il 5 per cento dii poliestere, per il 3 per cento di poliammide e per l’1 per cento di elastam.

Capitolo prezzo: come poc’anzi accennato, le intuizioni di Alexander McQueen non sono a buon mercato. D’altra parte è banale dire che la qualità si paga. In questo caso, chi avesse intenzione di voler mettere nel proprio guardaroba il mini abito, deve sborsare 2.190 euro. C’è però una buona notizia: stando attenti alle offerte, in certi momenti dell’anno, si può trovare il capo in maxi sconto. Ad esempio in questo periodo, su Farfetch – piattaforma britannico-portoghese attiva nel settore delle vendite online di beni di moda – il mini dress è acquistabile con uno sconto addirittura del 50 per cento. Vale a dire che è in vendita a soli, si fa per dire, 1095 euro.