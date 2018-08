Maria De Filippi ringrazia Belen: “Grazie a lei la mia vita è cambiata 3 anni fa”

Maria De Filippi fa crossfit: “Benedetta Belen”

Da tre anni la vita di Maria De Filippi è stata stravolta. La conduttrice Mediaset ha scoperto il crossfit, la disciplina sportiva che l’aiuta a stare meglio fisicamente e a concentrarsi di più sul lavoro. Tutto merito di Belen Rodriguez che, complice un’ospitata a C’è posta per te insieme a Luciana Littizzetto, ha avvicinato la moglie di Maurizio Costanzo a questo tipo di allenamento duro e intenso ma dai numerosi benefici. Oggi Maria è letteralmente “drogata” di crossfit, tanto da portarsi un vogatore – tra gli strumenti più usati di questo training – pure in vacanza. “A C’è posta per te Luciana Littizzetto aveva mandato una lettera a Belen. Le sue storie di Instagram l’avevano ispirata: la Rodriguez che faceva le pulizie con una postura perfetta. Ma quando si è trattato di imitarla in palestra, è stato a me che ha chiesto di farlo. E mi sono resa conto che era tutt’altro che semplice. Però, siccome mi piace imparare, mi sono fatta seguire da un istruttore di crossfit per fare gli esercizi che Belencita faceva agilmente. Alessandro Sakara mi ha fatto poi conoscere Marco, con cui mi alleno tre o quattro volte a settimana“, ha raccontato la presentatrice a Fuorigioco, l’inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport.

L’allenamento settimanale di Maria De Filippi

“Una fatica pazzesca. Ci ho preso gusto e mi sono resa conto che fatto l’allenamento stavo davvero meglio. L’ansia passava e fare il mio mestiere diventata più facile. Da allora non ho più smesso. Sono tre anni che lo faccio regolarmente e sento che ne sono letteralmente dipendente. Benedetta Belen!“, ha aggiunto Maria De Filippi. Che oggi, anche in vacanza, non rinuncia a fare crossfit. L’allenamento tipico della 56enne? Mille metri di vogatore per iniziare, 30 squat, 30 addominali, 30 piegamenti sulle braccia, 10 piegamenti, 10 sollevamenti pesi da terra, 20 sollevamenti con la palla e altri 30 addominali. In conclusione, altri mille metri sul vogatore, perché come ribadito da Maria: “Arrivo sfatta, ma non mollo”.

Maria De Filippi: “Il crossfit mi dà serenità”

“Il crossfit mi dà serenità. Sento che ogni volta posso chiedere un po’ di più a me stessa. È uno stimolo continuo e per farlo posso essere ovunque: non c’è l’incubo della palestra. Bastano quattro mura e pochi oggetti”, ha confidato Maria che, oltre a fare sport, è attenta all’alimentazione. La De Filippi mangia 60 grammi di pasta una volta a settimana, predilige il pesce azzurro e la carne bianca e non mangia dolci.