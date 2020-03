Maria De Filippi, critiche pesanti ad Amici: “Un telecirco con fucilazione”

Maria De Filippi, nuovo attacco al suo talent show: ancora critiche per Amici

Amici di Maria De Filippi sembra essere nel mirino di molti ultimamente. Oggi sono arrivate infatti nuove critiche durissime al talent show di Canale 5, che ieri sera è andato in onda con la seconda puntata del Serale. Se ne è parlato oggi a Tv Talk, dove sono intervenuti Mauro Coruzzi, Luca Dondoni e anche Riccardo Bocca. Tema della puntata è stato il cambiamento di Amici negli anni, un cambiamento che è sotto gli occhi di tutti. Il Serale di Amici cambia sempre, ogni anno c’è un regolamento diverso e soprattutto con la collocazione al sabato sera è cambiato nei contenuti. Ha preso sempre più la forma dello show televisivo e meno del talent, ed è proprio su questo che si è espresso Mauro Coruzzi.

“Amici è un telecirco”, il duro attacco a Tv Talk

Mauro ha lavorato ad Amici per diverse edizione e ha notato in prima persona come oggi sia diverso da prima. Queste le sue parole: “Essendo Maria camaleontica e dovendo adattare il programma a delle esigenze di rete più che sue, Amici è molto diverso. La sensazione è che oggi non sia la stessa trasmissione, ma sia uno show reale. Il talent ha una parte importante, ma non è più dominante come prima. Non c’è più la parte emozionale, quella che ti faceva affezionare al concorrente o alla squadra”. Anche Luca Dondoni ha detto la sua: “Credo che il cambiamento sia ormai il punto uno del regolamento di Amici e di Maria De Filippi. Non può che essere così. Lei ha visto che nel cambiamento c’è l’evoluzione del programma”. Poi è arrivato l’attacco da parte di Riccardo Bocca al talent di Maria! Le parole del giornalista sono state molto dure: “Io credo che Amici sia un telecirco che fagocita con grande potenza tutto ciò che serve a penetrare sempre di più le sue varie fasce di pubblico. Però resta pur sempre la Maria De Filippi S.p.A.”.

Riccardo Bocca contro Amici di Maria De Filippi: “Il manuale del cinismo”

Cosa ha inteso dire con questa definizione? Ha spiegato lui stesso bene tutto: “Un’azienda di intrattenimento a fine di lucro all’interno della quale si creano delle flebili speranze di successo nei ragazzi, alcune poi confermate. E poi c’è la fucilazione in diretta dalla parte del voto, che resta un pezzo forte. A me sembra il manuale del cinismo”. Platinette ha difeso il talent di Maria e non escludiamo che possa farlo anche lei, come già successo in questi giorni con altre critiche.