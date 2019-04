Maria De Filippi contro il pubblico di Uomini e Donne: “Un’immagine brutta”

Maria De Filippi cerca di fermare l’accanimento del pubblico di Uomini e Donne

Maria De Filippi a Uomini e Donne appare abbastanza infastidita di fronte all’accanimento del pubblico contro i personaggi che vivno la loro esperienza nel suo programma. La conduttrice non approva minimamente quando tutti si schierano contro una persona, in questo caso Angela Nasti. Maria prende in esame quanto sta accadendo alle 19enne per dire la sua sull’accanimento di moltissime persone contro una singola. A detta della De Filippi, chi è presente in studio dà un’immagine molto brutto a casa. In particolare, Maria si riferisce a quanto accaduto nella passata puntata, durante l’accesa discussione tra Angela e Giulia Cavaglia. Di fronte alle affermazioni di quest’ultima, Daniela (da sempre presente nel pubblico in studio) si è alzata in piedi applaudendo in modo abbastanza sentito insieme a tutti coloro che la circondavano. Questo suo atteggiamento non è particolarmente piaciuto alla conduttrice, che senza peli sulla lingua dice ciò che pensa al riguardo, vedendo Angela in lacrime.

Maria De Filippi e il discorso inaspettato al pubblico: la conduttrice non approva certi atteggiamenti

Le lacrime di Angela portano Maria a fare un commento inaspettato, ma anche molto apprezzato. La conduttrice si oppone all’accanimento del pubblico contro un singolo personaggio presente in trasmissione. “È un’immagine brutta che dà il pubblico, Daniela non conosce né te né Giulia. Cinque minuti ci mettono a ucciderti e cinque ce ne mettono a cambiare idea”, dichiara la De Filippi rivolgendosi ad Angela. Subito dopo, ricorda quando anche la stessa Cavaglia veniva pesantemente attaccata da tutti, in quanto la preferita era Claudia Dionigi: “Quando tutti erano contro Giulia, quando corteggiava Lorenzo, l’unica persona che difendeva Giulia ero io”. Ora la situazione per la Cavaglia è completamente cambiata, visto che il pubblico ha avuto modo di rivalutarla.

Uomini e Donne: Maria De Filippi e la confessione su Giulia Cavaglia

Maria consiglia ad Angela di viversi questa esperienza nel migliore dei modi, senza dare troppo peso alle critiche. La conduttrice la difende e fa notare che è solo una ragazza di 19 anni, che purtroppo si è ritrovata contro moltissime persone. Secondo la De Filippi la Nasti non è assolutamente una persona cattiva: “Le piace sentirsi dire che bella ma non è cattiva”. A detta della conduttrice, Angela avrà sicuramente modo di farsi rivalutare dal pubblico, come ha fatto anche Giulia. Maria stessa ammette che trovava “insopportabile” la Cavaglia inizialmente.