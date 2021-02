Maria De Filippi contro Carlo Conti: Serale di Amici 21 a rischio?

Continua la sfida a colpi di ascolti tv e auditel tra Carlo Conti e Maria De Filippi. Entrambi si sono già sfidati fino a qualche settimana fa. Affari Tuoi – Viva gli Sposi se l’è dovuta vedere con C’è Posta Per Te con una media del 16% di share. Dopo la fine del gioco a premi, Rai 1 ha proposto delle serate musicali che stanno facendo flop. Dopo una partenza al 10%, A Grande Richiesta è crollata all’8% di share, dando la possibilità al people show di Canale 5 di registrare un nuovo record di ascolti. Come fa sapere Blogo, il primo canale della Tv di Stato sta pensando di schierare di nuovo Conti contro la De Filippi per cercare di ‘rubare’ pubblico e share alla nuova edizione del Serale di Amici.

Ad aprile dovrebbe tornare in onda Top 10 su Rai 1 in diretta concorrenza con il talent show della De Filippi. Il varietà di Conti è andato in onda a giugno della scorsa stagione televisiva con una partenza pari al 19,2% di share e 3.969.000 spettatori. Un quiz sulle classifiche che prevede la sfida tra personaggi famosi e che racconta curiosità e aneddoti sulla storia popolare italiana riuscirà a trionfare sul talent di Canale 5?

Da questo punto di vista, dunque, Serale di Amici 21 rischia di perdere ascolti? Top Dieci è stato il primo varietà inedito del post lockdown dell’anno scorso. Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi è andato in onda per quattro puntate senza pubblico e applausi registrati, in rispetto alle nome di sicurezza dovute al Coronavirus. Immancabile è stato anche l’adozione del distanziamento tra i partecipanti.

Serale Amici 21 quando inizia? Le ultime novità sul talent di Maria De Filippi

La ventesima edizione del talent di Maria De Filippi si avvicina alla fase finale: quando inizia il Serale di Amici 2021? La partenza sarebbe prevista per il prossimo 20 marzo, una settimana dopo la fine di C’è Posta Per Te. Saranno nove le puntate in tutto in cui cantanti e ballerini si sfideranno per cercare di aggiudicarsi la vittoria e gli ambiti premi in denaro.

Al momento il regolamento non è stato formulato, verrà reso noto nelle prossime settimane. Ancora ignoti anche i nomi dei giudici di Amici. Con una certa insistenza si fanno i nomi di Michele Bravi e Alessandra Amoroso, ma ancora nessuna conferma.