Maria De Filippi presenta lo speciale di Uomini e Donne: aspettative e speranze della conduttrice sulla prima serata

Fremono i preparativi per lo speciale di Uomini e Donne. E di questo nuovo progetto, su Oggi, ne ha voluto parlare Maria De Filippi in persona. La prima scelta che vedremo, come ha confermato lei, sarà quella di Teresa Langella. Nel ruolo di consigliera, come molti sanno già, ci sarà Gemma Galgani, mentre Giulia De Lellis avrà il compito di curare il look dei protagonisti. Cosa si aspetta da questa sorta di rivisitazione del suo date show pomeridiano Maria De Filippi? “Farei i salti di gioia se lo speciale, che non ha conduzione ed è di fatto un prodotto solo di montaggio, facesse solo il 15/16 per cento di share” ha dichiarato. La stessa, poi, ha aggiunto: “Lo show si scontrerà contro Antonella Clerici, che è un’amica, ma non c’erano alternative rispetto al giorno della messa in onda. Antonella è una grande professionista, una persona corretta, un avversario leale”.

Sanremo, si accende la polemica sul conflitto di interessi: Maria De Filippi dice la sua

Ma cosa pensa Maria De Filippi, avendo condotto anche lei in passato il Festival di Sanremo, della polemica sul presunto conflitto di interessi che ha coinvolto Claudio Baglioni e il programma quest’anno? “Credo che Antonio Ricci (patron di Striscia la notizia, ndr) stia facendo il suo lavoro e che come sempre lo stia facendo bene” ha risposto Maria. “Sono convinta anche che l’obiettivo della sua inchiesta sia quello di arrivare ad avere una risposta chiara e puntuale dalla Rai e non da Baglioni. E ciò è legittimo oltre che auspicabile. Detto ciò, se il Festival di Sanremo è il Festival della canzone italiana, conflitto di interessi o meno, anche quest’anno è ampiamente rappresentata: gli artisti in gara sono lo specchio fedele del nostro eterogeneo panorama musicale. Ci sono tutti quelli che dovevano esserci”.

Maria De Filippi commenta il flop di ascolti di Adrian

A Maria De Filippi, essendo una delle regine indiscusse della televisione italiana, su Oggi è stato chiesto anche di commentare anche alcuni dei programmi televisivi più chiacchierati del momento. Tra questi, ovviamente, ci sta Adrian, lo show di Celentano. Dopo le parole di Maurizio Costanzo (che potete leggere per intero cliccando qui) la De Filippi ha affermato: “Se fossi stata in Pier Silvio Berlusconi avrei fatto la stessa scelta. Anche io, come il mio editore, avrei preferito rinunciare a qualche punto di share pur di portare Celentano sulla nostra rete ammiraglia”.