Maria De Filippi commossa per Mara Venier: inaspettata rivelazione

Mara Venier torna a Domenica In: Maria De Filippi commossa

Mara Venier è pronta a tornare al timone di Domenica In. Il pubblico della Rai non l’ha mai dimenticata e abbandonata e ora potrà continuare a seguirla nello stesso programma che l’ha resa la ‘zia d’Italia’. La notizia dell’addio (o forse dell’arrivederci) a Mediaset ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta. Da ormai diversi anni, l’esuberante bionda era riuscita a divenire un volto amatissimo anche dai telespettatori di Canale 5 e non solo. In una brevissima intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la Venier ha svelato un particolare dettaglio privato su Maria De Filippi. Già da alcuni giorni si è saputo che la moglie di Maurizio Costanzo è stata una delle prime ad approvare e incoraggiare Mara a tornare a condurre il talk-show di Rai Uno.

Maria De Filippi felice per Maa Venier: un dettaglio molto particolare

Al settimanale, Mara Venier racconta nel dettaglio cosa è accaduto con Maria De Filippi nel momento in cui le ha comunicato di essere stata scelta per la conduzione di Domenica In. “La mia amica Maria De Filippi. Si è congratulata e si è anche commossa.” Proprio da questo si comprende come la moglie di Costanzo non si sia sentita affatto tradita dalla Venier e dal suo nuovo ‘trasloco’ in Rai. Intanto, la ‘Zia’ rivela a tutti il reale motivo per cui ha deciso di accettare tale proposta. “Questo è il programma che sento più mio. Porterò tutta la mia esperienza, anche quella più recente, importantissima, maturata come opinionista nei reality.”

Mara Venier e la sfida con Domenica In: i dettagli

Quella di tornare a condurre Domenica In è anche una grande sfida con il suo stesso marito. “Per vincere una sfida con mio marito: lui non voleva che accettassi. Ma per Domenica In io ho rifiutato persino un’offerta di Discovery.” Insomma, la nostra amata Mara è pronta a tornare in prima linea e ad allietare le domeniche pomeriggio dei suoi affezionatissimi telespettatori.