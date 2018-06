Mara Venier a Domenica In sfida l’amica Barbara d’Urso a Domenica Live

Da amiche a nemiche in tv il passo è breve. Dal prossimo 23 settembre Mara Venier tornerà al timone di Domenica In e sfiderà la Domenica Live di Barbara d’Urso. Una sfida importante, una delle più attese della prossima stagione. Zia Mara riuscirà a contrastare la forza di Barbarella? Nonostante il ritorno in Rai, la Venier ci ha tenuto a chiarire di aver mantenuto un ottimo rapporto con la squadra Mediaset, che cinque anni fa l’ha accolta a braccia aperte. E prima di buttarsi a capofitto nel progetto della nuova Domenica In, Mara ci ha tenuto a telefonare a Carmelita, ribadendo che la loro amicizia continua e che non finirà certo per via di un lavoro in tv.

Mara Venier: “Barbara d’Urso? Una bomba, un macchina da guerra!”

“Barbara è una bomba, una macchina da guerra! Che vuoi fare? Faremo quello che possiamo. Non esiste contraltare, ognuno fa il suo e peraltro io e Barbara siamo amiche, c’è una reciproca stima profonda. Ci siamo chiamate l’altro giorno, lei stava sul set della Dottoressa Giò e io le ho detto: ‘Guarda, noi rimaniamo noi. Ci conosciamo da tutta la vita anche se qualcuno ora ci metterà l’una contro l’altra, però è il gioco e ci sta’. L’importante è che ognuno faccia il proprio lavoro. Lei è fortissima, è inutile negarlo, per cui mi farà un mazzo tanto, però io cercherà di fare il mio“, ha dichiarato Mara Venier in un’intervista concessa a Davide Maggio.

A Domenica In ci saranno anche Giucas Casella e Cristiano Malgioglio

Al momento Barbara d’Urso non ha ancora commentato il ritorno di Mara Venier a Domenica In. Nel frattempo la bionda conduttrice pare abbia soffiato due opinionisti all’amica. Si tratta di Giucas Casella e Cristiano Malgioglio, visti rispettivamente nell’ultima edizione di Domenica Live e al Grande Fratello 15.