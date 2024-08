Maria De Filippi choc: “Ho scelto la mia erede”. C’è il nome top

Ormai è chiaro, Maria De Filippi è senza dubbio la dea di Mediaset, superando di gran lunga le vecchie big del calibro di Barbara D’Urso e via dicendo. Ma vi siete mai chiesti chi prenderà il suo posto quando andrà in pensione? Ci sarà una sostituta o un sostituto degno della sua professionalità? La risposta l’ha data proprio Queen Mary nelle ultime ore, ma andiamo con ordine.

Uomini e Donne, Amici, C’è Posta per Te, Temptation Island, sono solo alcuni dei capisaldi di Maria De Filippi, che come conduttrice si è sempre aggiudicata il primo posto nelle preferenze degli italiani. Del resto, la sua preparazione non ha pari: sempre pacata, intelligente e severa il giusto con chi ha bisogno di uno “scossone“, riesce sempre a farsi rispettare e a porre critiche costruttive.

Un esempio è il dating show più seguito di sempre, Uomini e Donne. Seduta sui suoi due scalini in mezzo al pubblico, Maria De Filippi sa quando e come intervenire, oltre che “beccare” subito chi sta tradendo la sua amata redazione. Oltre all’apparenza leggermente austera, la De Filippi ha un gran cuore e lo ha sempre dimostrato offrendo lavoro a tanti dei giovani concorrenti del programma. Ma come mai parliamo di chi la sostituirà?

Durante la conferenza sui nuovi palinsesti Mediaset per la prossima stagione, Pier Silvio Berlusconi ha svelato che è in partenza un nuovo programma tutto dedicato ai ragazzi usciti da Amici. A svelare la news è stato il settimanale Mio: Maria De Filippi ha scelto proprio Silvia Toffanin come sua sostituta in questo viaggio nella vita dei talenti più bravi dell’accademia. Non solo, la De Filippi avrebbe confessato di vedere la conduttrice di Verissimo come sua unica e possibile erede, non si esclude quindi che un giorno le verrà affidato tutto il pacchetto di Canale 5. Ecco le parole di Pier Silvio Berlusconi durante l’annuncio dei nuovi palinsesti autunnali:

“Maria De Filippi ha fatto la sua mossa e ha scelto la sua erede, Silvia Toffanin. Il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva e rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana.”

Maria De Filippi, Toffanin degna sostituta?

Pier Silvio ha anche fatto presente che Amici e Verissimo “uniranno le loro forze” per creare una sinergia mai vista prima in tv, un modo per celebrare tutti gli artisti nati nella scuola di Maria De Filippi. Per ora le news sul programma sono davvero poche. Ancora non si conosce bene il format, ma quel che è sicuro è che verrà registrato a Roma. Berlusconi ha poi voluto sottolineare quanto il nome della Toffanin sia stato scelto proprio dalla conduttrice in prima persona:

“Possiamo dirvi che è stata proprio Maria a scegliere Silvia Toffanin come conduttrice del programma. La Toffanin non vedeva l’ora di mettersi alla prova nel prime time della rete, probabilmente desiderosa di esplorare nuovi orizzonti di gloria televisiva”

Se la caverà? Riuscirà a rendere giustizia alla Maria nazionale?