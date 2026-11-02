Maria De Filippi chiama Fazio, l’autogol sull’account segreto Instagram e la conferma di Bonolis fidanzato

Fuori programma a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 1 novembre: a un certo punto della diretta è squillato il telefono di Luciana Littizzetto. A chiamarla è stata l’amica Maria De Filippi che ha voluto fare gli auguri alla collega, il cui compleanno è caduto il 29 ottobre. Ma a rispondere non è stata la comica torinese, bensì il padrone di casa Fabio Fazio. Ne è nata una conversazione ironica e simpatica, nella quale sono emerse un paio di perle: ‘Queen Mary’, involontariamente, ha confermato una voce che circola da tempo, ossia che ha un account segreto su Instagram. Inoltre, è anche stato di fatto confermato che Paolo Bonolis si è fidanzato con l’ex volto di Temptation Island Carola Moroni.

Che Tempo Che Fa, la chiamata di Maria De Filippi: siparietto con Fazio e Littizzetto

“Pronto? Come state?”, ha esordito Maria nello spazio dedicato in trasmissione a ‘Lucianina’. Subito sono cominciate ironie e sfottò. “Fabio, sono preoccupata per Luciana. Ti chiamavo un po’ per quello. Ho visto che le hai mandato Marzullo per il compleanno. Si sentiva sola secondo te?”, ha chiesto scherzosamente la conduttrice di C’è Posta per Te. “Ho fatto una buona azione”, la replica del giornalista savonese.

Maria De Filippi e l’account segreto su Instagram

De Filippi ha continuato a prendere simpaticamente per i fondelli Littizzetto, con la quale da anni condivide uno stretto rapporto di amicizia che va al di là del piccolo schermo. “La seguo su Ig e ho visto che più passa il tempo e più si sveglia prima. La tengo sotto controllo, si sveglia sempre meno e pubblica immagini di fiori”, ha detto Maria. Una sorta di autogol. Come fa a seguire la comica sui social se non possiede un account? Dunque corrispondono a verità le indiscrezioni che da tempo sussurrano che la conduttrice in realtà su Instagram ci sia, ma con un profilo ‘segreto’? Pare di sì.

Da anni si mormora che De Filippi, che ufficialmente non ha account personali, navighi ‘sotto copertura’. Certo ‘Queen Mary’, a domanda diretta, potrebbe sempre rispondere che bazzica sui social, ma con i profili ufficiali dei suoi programmi. Resta comunque il fatto che frequenta le piattaforme digitali e, come tutti, ogni tanto qualche spiatina qua e là se la concede. Senza dubbio tiene sott’occhio l’amica ‘Lucianina’.

Che Tempo Che Fa, Littizzetto: “Bonolis si è fidanzato”

Nel corso della chiacchierata a Che Tempo Che Fa, mentre si parlava dell’età che avanza, è stato anche confermato, sempre in un clima goliardico, il gossip che negli ultimi giorni ha coinvolto Paolo Bonolis. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha riferito che il conduttore di Avanti un Altro da tempo è fidanzato con Carola Moroni, ex single di Temptation Island.

“Guarda Bonolis che si è fidanzato, invecchia benissimo”, ha chiosato Littizzetto. “Parliamo di noi tre”, ha tagliato corto Fazio, mentre Maria in sottofondo ha scandito uno spassoso “ma sentila…” Curioso il fatto che Littizzetto, che con Bonolis è giurata a Tù sì que vales e con il quale condivide un ottimo rapporto umano, abbia detto che ha ritrovato l’amore.

Infine Fazio ha tentato di strappare a Maria la promessa di fare tappa a Che Tempo Che Fa. “Ti prometto che vengo, prima della fine dell’anno”, ha assicurato la conduttrice pavese.