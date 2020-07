Maria De Filippi e i casting di Temptation: il retroscena di Georgette

Ieri 2 luglio 2020 è stata mandata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Tanti i colpi di scena, come da copione. Eppure, per qualcuno, il reality ha perso un poco di smalto rispetto ai vecchi tempi, almeno sotto il punto di vista del sentimento. Questo, ad esempio, è quel che sostiene Georgette Polizzi, che al programma partecipò nel 2016 con il compagno Davide Tresse, poi divenuto suo marito. La stilista 38enne vicentina, intervistata dal giornalista Francesco Fredella – nell’appuntamento col digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia -, ha raccontato anche un curioso aneddoto relativo a Maria De Filippi, la quale fu presente al suo provino per prendere parte allo show di Canale 5.

Georgette Polizzi: l’aneddoto su Maria e come Temptation Island è cambiato negli anni

Secondo Georgette le prime stagioni di Temptation “erano molto improntate sul sentimento, adesso partono in quarta!”. Come dire che oggi i personaggi sono più disinibiti fin da subito. E in effetti è difficile dare torto alla Polizzi che poi è passata a narrare che cosa sia lo show per chi lo affronta da protagonista. Chi crede che sia un gioco o una ‘passeggiata mediatica’ si sbaglia. La stilista comprende che dalla parte del telespettatore il reality “diverte, ma per chi lo vive è davvero difficile” perché fa “davvero fare un viaggio in te stesso.” A tal proposito casca un racconto inedito che ha per protagonista Maria De Filippi. Georgette ha spiegato che fu proprio la moglie di Maurizio Costanzo a metterla in guardia, durante il provino, sull’essenza della trasmissione prodotta dalla Fascino. Nella fattispecie le disse che Temptation sarebbe stato tutto tranne che un cammino semplice a favor di telecamera.

Georgette Polizzi: “Maria mi disse: Temptation non è un gioco”

La Polizzi ha ricordato il giorno in cui si presentò ai casting del reality delle tentazioni. Prima di fare il suo ingresso per conoscere gli autori, incontrò Maria. “Era seduta su questo tavolo, mi ha guardato e mi ha detto: ‘Guarda che non è un gioco, è impegnativo!’”, ha narrato Georgette che ha poi dato ragione alla conduttrice Mediaset, avallando il fatto che lo show è “davvero difficile”. Ricordiamo che quest’anno, a causa della pandemia e la relativa difficoltà a organizzare i programmi tv, si è optato per una formula ibrida della trasmissione, in cui sono presenti sia coppie nip, sia coppie vip. Quest’ultime sono rappresentate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.