Maria De Filippi “casalinga” ad Amici, marca e prezzo di tuta e maglione

Da tempo Maria De Filippi alterna outfit eleganti ad abiti sportivi. Sempre più spesso, per condurre le puntate di Amici mandate in onda la domenica pomeriggio, predilige indossare vestiti comodi. Per l’appuntamento del 5 ottobre si è presentata in versione ‘casalinga‘. Scarpe da ginnastica, pantaloni della tuta e maglione leggero: così è sbarcata in studio la regina di Mediaset. “Si è appena alzata dal divano di casa sua”, il commento spassoso e goliardico di un utente sui social. ‘Queen Mary’, come è noto, ama vestire capi di alta moda. E non solo quando si deve mettere in tiro. Infatti anche l’outfit ‘casalingo’ poc’anzi menzionato non è composto da abiti alla portata delle tasche dei comuni mortali.

Amici 25, Maria De Filippi in tuta e maglione: brand e prezzi degli abiti

Il maglione bianco con sfumature nere è griffato Kujten e lo si può acquistare mettendo sul piatto 450 euro. Si sale ulteriormente di prezzo per quel che riguarda i pantaloni della tuta che costano 490 euro e fanno parte di una delle collezioni del marchio Golden Goose. A conti fatti, per mettersi nel proprio guardaroba i due capi bisogna sborsare 940 euro. Non proprio noccioline. Insomma, anche in versione ‘casalinga’ Queen Mary si tratta benissimo.

La versatilità della regina di Mediaset e la cura dei dettagli

Alcuni telespettatori affezionati ad Amici hanno commentato l’outfit della conduttrice pavese sui social, trovandolo azzeccato e giovanile. A proposito di giovanile, il punto è proprio questo: De Filippi sa perfettamente a quale pubblico si rivolge e di conseguenza sa anche adattare il proprio modo di vestire ai vari contesti. Ad esempio non si presenterebbe mai a condurre C’è posta per te al sabato sera con la tuta, sapendo che risulterebbe fuori luogo. Ad Amici sa invece di avere un pubblico per lo più giovane che apprezza di più la tendenza ad indossare abiti casual. Ciò denota come ‘Queen Mary’ curi ogni minimo dettaglio e come sia versatile sotto tutti i punti di vista, anche quello inerente all’abbigliamento, senza mai snaturare il proprio stile.